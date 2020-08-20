Зарплаты в России в реальном выражении в июне выросли на 0,6%

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июне 2020 года составил 0,6% в годовом выражении после роста на 1,0% в мае, снижения на 2% в апреле, роста на 5,9% в марте, 5,7% в феврале и 6,5% в январе, сообщил в четверг Росстат.

Как сообщалось, в апреле годовое снижение реальных зарплат было зафиксировано впервые с августа 2016 года, но затем динамика вернулась в незначительный плюс.

В I полугодии 2020 года зарплаты в реальном выражении выросли на 2,9% по сравнению с I полугодием 2019 года.

Среднемесячная заработная плата в РФ в номинальном выражении в июне 2020 года составила 52 тыс. 123 рубля, увеличившись в номинальном выражении на 3,8% по сравнению с июнем 2019 года и на 2,6% по сравнению с маем 2020 года.

Как сообщалось, Росстат с октября 2019 года прекратил публикацию предварительных оценочных данных по заработной плате за предыдущий месяц, теперь информация по зарплатам будет публиковаться на месяц позже прежнего. Поэтому данные по заработным платам за июнь были опубликованы только в августе в оперативном докладе за июль.

Минэкономразвития в июньском варианте макропрогноза ожидало падения реальной зарплаты в РФ в 2020 году на 3,6% (это прогноз пока кажется чересчур пессимистичным на фоне статистики Росстата) с ростом также на 3,6% в 2021 году.