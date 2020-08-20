Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:25Заразились
на 20.08В России 942 106+4 785В мире 22 411 300+274 346

Безработица в России в июле осталась максимальной за 8 лет

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Общая численность безработных в России в июле 2020 года увеличилась по сравнению с июнем на 125 тыс. человек и составила 4 млн 731 тыс. человек, следует из опубликованных в четверг предварительных данных Росстата.

Уровень безработицы в июле вырос до 6,3% с 6,2% в июне, 6,1% в мае, 5,8% в апреле и 4,7% в марте. Последний раз уровень безработицы в РФ превышал 6% в марте 2012 года (тогда равнялся 6,5%), ровно 6% он составлял в марте 2016 года и январе 2013 года.

В августе 2019 года показатель уровня безработицы в РФ был минимальным за всю историю наблюдений с 1991 года - 4,3%.

Численность официально зарегистрированных безработных в июне выросла до 3 млн 311 тыс. человек с 2 млн 787 тыс. человек в июне, 2 млн 143 тыс. человек в мае, 1 млн 311 тыс. человек в апреле и 727 тыс. в марте.

Хроника 27 января – 20 августа 2020 годаЭкономический кризис
Росстат

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

Brand Finance оценил в 750 млрд руб. возможные потери в стоимости топ-50 брендов РФ

Экономический кризис

ВВП России в I полугодии снизился на 3,6%

ВВП России в I полугодии снизился на 3,6%

Подрядчик из "большой тройки" "СтройТрансНефтеГаз" сменил владельца

Экономический кризис

Правительство выделило 3 млрд рублей на переобучение потерявших работу

Правительство выделило 3 млрд рублей на переобучение потерявших работу

"Газпром" оспорил предписание ФАС по второй жалобе на закупку труб

"Газпром" оспорил предписание ФАС по второй жалобе на закупку труб

Что случилось этой ночью: четверг, 20 августа

ОПЕК+ с оптимизмом смотрит на баланс нефтерынка, держа в уме три буквы

ОПЕК+ с оптимизмом смотрит на баланс нефтерынка, держа в уме три буквы

Ростуризм откроет горячую линию для туристов, которые не смогут получить кэшбек за туры по РФ

Компании США и Европы потратят $1 трлн на вывод производства из Китая

Цена меди превысила $3 за фунт впервые с июня 2018 года

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');