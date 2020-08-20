В РФ за август было нанято на 21% больше сотрудников, чем уволено

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Количество принятых в августе на работу сотрудников в России превышает количество уволенных на 21%, эта доля оказалась вдвое больше, чем в июле, сообщает пресс-служба Минтруда РФ.

"С начала месяца было принято на работу 903 тыс. человек, а уволено - 745 тыс. человек. В июле также количество принятых на работу превышало количество уволенных сотрудников - но тогда разница между количество принятых и уволенных граждан составляла менее 10%", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в "Интерфакс" в четверг.

Отмечается, что рост численности безработных в РФ все еще фиксируется, но он образуется уже не за счет граждан, потерявших работу, а за счет вновь вышедших на рынок специалистов. При этом число вакансий демонстрирует тенденцию к росту.

"Число вакансий постепенно растет, но пока его недостаточно для того, чтобы трудоустроить тех, кто потерял работу до пандемии, в период ограничительных мероприятий и тех, кто впервые вышел на рынок труда после завершения обучения", - отметила заместитель министра труда и социальной защиты РФ Елена Мухтиярова, которую цитируют в пресс-службе.

В июле, по данным Росстата, уровень безработицы вырос на 0,1 процентный пункт - до 6,3% от общей численности экономически активного населения, напомнили в Минтруде.