Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:18Заразились
на 25.08В России 966 189+4 696В мире 23 647 377+226 959

Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай в июле

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай в июле, Саудовская Аравия отошла на третье место, уступив Ираку.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, Китай в прошлом месяце закупил 7,38 млн тонн российской нефти (1,74 млн баррелей в сутки) по сравнению с 7,98 млн тонн в июне.

Импорт нефти из Ирака составил 5,79 млн тонн против 6,01 млн тонн в июне, из Саудовской Аравии – 5,36 млн тонн против 8,88 млн тонн месяцем ранее.

Китай увеличил импорт нефти из США в июле до рекордных 3,67 млн тонн, в июне закупки составили 587 тыс. тонн.

В пятерку крупнейших поставщиков нефти в Китай в прошлом месяце также вошла Ангола, которая экспортировала в страну 3,6 млн тонн нефти (4,44 млн тонн в июне).

В общей сложности, Китай импортировал в июле 51,29 млн тонн нефти по сравнению с 53,18 млн тонн месяцем ранее.

Импорт нефтепродуктов сократился до 1,91 млн тонн с 3,5 млн тонн, СПГ - до 5,03 млн тонн с 5,79 млн тонн.

нефть РФ Китай

Новости

The Bell узнал об эвакуации сотрудников "Яндекса" из Минска после обысков

The Bell узнал об эвакуации сотрудников "Яндекса" из Минска после обысков

Состав индекса Dow Jones будет сильно изменен впервые за семь лет

Структура "Ростеха" начала переговоры о покупке "Акадо телеком"

Структура "Ростеха" начала переговоры о покупке "Акадо телеком"

Трейдеры предупредили о возможном подорожании перевалки зерна в Новороссийске

S&P500 и Nasdaq обновили рекорды на фоне надежд на лечение COVID-19

Госдолг крупнейших стран достиг послевоенного рекорда, и сократить его будет сложно

"Рольф" через суд потребовал у ФНС материалы проверки, связанной с уголовным делом

Китай в июне сократил импорт газа по трубе до трехлетнего минимума

"Единая Россия" предложила возложить на "Газпром" траты на газификацию

Минприроды добилось решения о признании Куштау памятником природы

Минприроды добилось решения о признании Куштау памятником природы
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');