Нефть Brent подорожала до $45,58 за баррель

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок вернулись к росту в ходе торгов в вторник, трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в Мексиканском заливе, где из-за угрозы урагана остановлено 82% нефтедобывающих мощностей.

Один из тропических штормов, о которых предупреждали метеорологи, - Марио - ослаб, тогда как другой - Лаура, вероятно, усилится до урагана, прежде чем обрушиться на побережье в четверг, свидетельствуют данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50 по московскому времени во вторник составляет $45,58 за баррель, что на $0,45 (1%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,18 (0,42%) - до $42,80 за баррель.

Ураган может иметь последствия для глобальных энергетических потоков, например, в виде перенаправления части поставок нефти из Европы в США, отмечают эксперты. Это уже привело к увеличению премий к ценам на нефть в Европе, пишет агентство Bloomberg.

Тем не менее, последствия надвигающегося урагана, вероятно, будут краткосрочными, и динамика рынка будет зависеть от того, насколько быстро вернутся в строй остановленные мощности, говорят аналитики. "Приостановка мощностей из-за урагана обычно носит кратковременный характер", - отмечает эксперт консалтинговой компании Rystad Energy Бьорнар Тонхауген, которого цитирует Dow Jones.

Кроме того, ключевым фактором для цен на нефть по-прежнему остается ситуация с коронавирусом. Число новых случаев заражения в Азии и в Европе продолжает расти. В Гонконге, по сообщениям СМИ, впервые зафиксировали предполагаемое повторное заражение COVID-19.