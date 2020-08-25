Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:18Заразились
на 25.08В России 966 189+4 696В мире 23 647 377+226 959

Нефть Brent подорожала до $45,58 за баррель

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Цены на нефть эталонных марок вернулись к росту в ходе торгов в вторник, трейдеры продолжают следить за развитием ситуации в Мексиканском заливе, где из-за угрозы урагана остановлено 82% нефтедобывающих мощностей.

Один из тропических штормов, о которых предупреждали метеорологи, - Марио - ослаб, тогда как другой - Лаура, вероятно, усилится до урагана, прежде чем обрушиться на побережье в четверг, свидетельствуют данные Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:50 по московскому времени во вторник составляет $45,58 за баррель, что на $0,45 (1%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

ЭкономикаРоссия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай в июлеЧитать подробнее

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,18 (0,42%) - до $42,80 за баррель.

Ураган может иметь последствия для глобальных энергетических потоков, например, в виде перенаправления части поставок нефти из Европы в США, отмечают эксперты. Это уже привело к увеличению премий к ценам на нефть в Европе, пишет агентство Bloomberg.

Тем не менее, последствия надвигающегося урагана, вероятно, будут краткосрочными, и динамика рынка будет зависеть от того, насколько быстро вернутся в строй остановленные мощности, говорят аналитики. "Приостановка мощностей из-за урагана обычно носит кратковременный характер", - отмечает эксперт консалтинговой компании Rystad Energy Бьорнар Тонхауген, которого цитирует Dow Jones.

Кроме того, ключевым фактором для цен на нефть по-прежнему остается ситуация с коронавирусом. Число новых случаев заражения в Азии и в Европе продолжает расти. В Гонконге, по сообщениям СМИ, впервые зафиксировали предполагаемое повторное заражение COVID-19.

нефть

Новости по теме

Новости

Россия осталась крупнейшим поставщиком нефти в Китай в июле

The Bell узнал об эвакуации сотрудников "Яндекса" из Минска после обысков

The Bell узнал об эвакуации сотрудников "Яндекса" из Минска после обысков

Состав индекса Dow Jones будет сильно изменен впервые за семь лет

Структура "Ростеха" начала переговоры о покупке "Акадо телеком"

Структура "Ростеха" начала переговоры о покупке "Акадо телеком"

Трейдеры предупредили о возможном подорожании перевалки зерна в Новороссийске

S&P500 и Nasdaq обновили рекорды на фоне надежд на лечение COVID-19

Госдолг крупнейших стран достиг послевоенного рекорда, и сократить его будет сложно

"Рольф" через суд потребовал у ФНС материалы проверки, связанной с уголовным делом

Китай в июне сократил импорт газа по трубе до трехлетнего минимума

"Единая Россия" предложила возложить на "Газпром" траты на газификацию

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');