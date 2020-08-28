Генпрокуратура заявила о злоупотреблениях в сделке по Башкирской содовой компании

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Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ усмотрела признаки злоупотреблений при проведении сделки, в результате которой государство утратило контроль над "Башкирской содовой компанией", сообщил "Интерфаксу" официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

"Материалы проверки по фактам злоупотреблений направлены в Следственный комитет Российской Федерации для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц региональных органов власти",- сказал Иванов в пятницу.

Кроме того, по его словам, Генпрокуратура обратилась в Арбитражный суд Башкортостана в связи с этой сделкой - с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения, так как "переход прав на названные имущественные комплексы произведен помимо воли Российской Федерации".

БСК и защитники Куштау

Тема "Башкирской содовой компании" получила большой общественный резонанс в связи с историей расширения ресурсной базы за счет освоения запасов известняка (сырья для производства соды) на горе (шихане) Куштау, которая, наряду с Шахтау, Тратау и Юрактау, входит в цепочку древних шиханов. В 2018 году глава Башкирии Радий Хабиров принял решение о разработке Куштау, запасов которого, по предварительным оценкам, достаточно для 150 лет работы компании.

В начале этого августа компания начала вырубать на шихане лес, чтобы провести геологоразведочные работы. Это спровоцировало общественные протесты, перешедшие 15-16 августа в активную фазу с противостоянием активистов представителям компании и правоохранительным органам. Хабиров заявил, что гора не будет разрабатываться, пока стороны не найдет компромиссное решение.

Однако позднее глава Башкирии, констатировав "полное непонимание" совладельцами БСК ситуации с обеспечением компании сырьем, решил создать на территории Куштау особо охраняемую природную территорию регионального значения и заручился поддержкой Минприроды России.

Власти республики рассчитывали также увеличить госпакет в капитале БСК с 38,28% до контрольного. Хабиров заявлял, что поначалу предполагался "цивилизованный способ" приобретения пакета акций. "Но поскольку акционеры проявляли абсолютно неадекватное поведение в плане будущего предприятия, мы начали вникать гораздо глубже", - говорил он. Республиканское Минземимущество начало проверять законность сделки по приватизации компании. По данным республиканского правительства, история приватизации началась в 2007 году, сделка осуществлялась в 2010-2013 годах.

Мнение Путина

26 августа президент России Владимир Путин поручил провести прокурорскую проверку сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК.

"Что самое интересное - в начале 2013 года абсолютно чудесным образом через объединение компании доля государства размывается и снижается ниже контрольной. У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат - приоритеты работы компании резко изменились. Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании. Похоже на другое - на выкачивание денег любой ценой и как можно в большем объеме", - подчеркнул президент.