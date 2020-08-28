Глава Башкирии заявил о выводе собственниками из БСК активов на 6 млрд руб.

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Собственники АО "Башкирская содовая компания" (БСК) в последние два-три года вывели из оборота предприятия под видом займов сторонним компаниям минимум 6 млрд рублей, считает глава Башкирии Радий Хабиров.

"В целом поведение акционеров (вызывает много вопросов - ИФ), в том числе по выводу активов ... За последние два-три года предприятие по решению учредителей давало 6 млрд рублей займов. Давало их предприятиям, у которых уставной капитал менее 100 миллионов рублей, а собственники находятся в офшоре. Эти займы были выданы на срок до 2029 года, в рублях, хотя, вроде, и под неплохой процент", - сказал он вечером в четверг в эфире РБК.

При этом, по его словам, на развитие предприятия серьезные средства не выделялись.

Согласно отчетности по МСФО, БСК за полтора года - в 2019 и первом полугодии 2020 года - предоставила трем частным компаниям 11,214 млрд рублей займов. ОАО "Бугульминский электронасосный завод" (Татарстан) и два московских ООО ("Новая инвестиционная группа" и "Сиена") в 2019 году получили совокупно 5,807 млрд рублей (48% от объема рассчитанной по РСБУ годовой чистой прибыли БСК в сумме 12,08 млрд рублей), в первом полугодии 2020 года - 5,407 млрд рублей (65,3% от полугодовой чистой прибыли по РСБУ в сумме 8,28 млрд рублей).

По мнению Хабирова, "размер ущерба бюджету республики от приватизации предприятия составляет несколько десятков миллиардов рублей". Ущерб оценивается в том числе по стоимости выведенных в свое время "сырьевых запасов в виде лицензий, оформленных на "Сырьевую компанию", а также цементного производства, в которое было вбухано 5-6 млрд рублей государственных денег".

Комментируя решение властей об увеличении доли Башкирии с 38,3% до контрольного, он заявил, что в связи с поведением акционеров "вариант выкупа акций уже не актуален" и будет решаться в правовом поле с привлечением прокуратуры и, возможно, искового производства.

"Если республика увеличивает свою долю в БСК до контрольной, дальнейшая продажа этого актива другому собственнику не рассматривается. Нет, конечно. С таким трудом мы к этому идем. (...) Мы считаем, что предприятие должно функционировать в том виде, в котором оно было до приватизации. Я считаю, что мы войдем в управление предприятием, там, кстати, неплохой менеджмент, и спокойно будем решать вопросы, в том числе, по дальнейшему поиску сырьевой базы", - заверил глава региона.

БСК и защитники Куштау

Внимание к "Башкирской содовой компании" привлекла история с расширением ресурсной базы предприятия за счет освоения запасов известняка, необходимого для производства соды, на горе-шихане Куштау, которая, наряду с Шахтау, Тратау и Юрактау, входит в цепочку древних шиханов. В 2018 году Хабиров принял решение о разработке Куштау, запасов которого, по предварительным оценкам, достаточно для 150 лет работы компании.

В начале августа текущего года БСК начала на шихане вырубку лесного массива для проведения геологоразведочных работ. Это спровоцировало общественные протесты, перешедшие 15-16 августа в столкновения активистов с представителями компании и полицейскими. Хабиров заявил, что гора не будет разрабатываться, пока не будет найдено компромиссное решение, устраивающее все стороны конфликта.

Однако позднее глава Башкирии, констатировав "полное непонимание" совладельцами БСК ситуации с обеспечением компании сырьем, объявил о создании на территории Куштау особо охраняемой природной территории регионального значения и заручился в этом поддержкой Минприроды России.

Власти республики рассчитывали также увеличить госпакет в капитале БСК с 38,28% до контрольного. Хабиров заявлял, что поначалу предполагался "цивилизованный способ" приобретения пакета акций. "Но поскольку акционеры проявляли абсолютно неадекватное поведение в плане будущего предприятия (...), мы начали вникать гораздо глубже", - говорил он. Республиканское Минземимущество начало проверку законности сделки по приватизации компании. По данным республиканского правительства, история приватизации началась в 2007 году, сделка осуществлялась в 2010-2013 годах. Дело о приватизации компании насчитывает 56 томов.

Действия главы Башкирии поддержало руководство страны. 26 августа президент России Владимир Путин поручил провести прокурорскую проверку сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК.