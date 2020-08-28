Башкирия предварительно оценила ущерб от приватизации БСК в 35 млрд руб.

Глава Башкирии Радий Хабиров во время переговоров с активистами, выступающими против разработки горы Куштау Фото: Вадим Брайдов/ТАСС

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Правительство Башкирии предварительно оценивает ущерб от приватизации АО "Башкирская содовая компания" (БСК, Стерлитамак, входит в АО "Башкирская химия") в 35 млрд рублей, заявил глава республики Радий Хабиров.

"Мы заявляем, что нанесен материальный ущерб республике. Мы сейчас еще подсчитываем. Но даже по первым выкладкам, которые сделала наша юридическая группа, можно говорить о нескольких десятках миллиардов рублей. Пока мы говорим о 35 млрд рублей", - сказал Хабиров в интервью "Интерфаксу".

По его мнению, перспектива возмещения республике ущерба позволит "серьезно анализировать перспективу выкупа оставшейся доли акций БСК у миноритариев".

В настоящее время юргруппа изучает 56 томов дела о приватизации, которая, по словам главы республики, началась еще в 2007-2008 годах.

"Запутанная история" приватизации

"История приватизации БСК – это давняя история, началась в 2007-2008 годах, когда начали сознательно обесценивать "Соду" за счет занижения ее стоимости. Поскольку из ее периметра вывели "Сырьевую компанию" с соответствующими лицензиями и правами на сырьевые запасы, отделили строительную, цементную часть. Поэтому нам надо посмотреть, что в этих сегментах происходит. Это очень сложная и запутанная история, ее распутывание займет какое-то время. Но мы доберемся до сути, я уверен", - добавил глава Башкирии.

Власти республики ранее заявляли о планах увеличить госпакет в БСК, испытывающей проблемы с сырьевой базой, с 38,28% до контрольного. Хабиров отмечал, что поначалу предполагался "цивилизованный способ" приобретения пакета акций. "Но поскольку акционеры проявляли абсолютно неадекватное поведение в плане будущего предприятия (. . .), мы начали вникать гораздо глубже", - говорил он. Республиканское Минземимущество начало проверку законности сделки по приватизации компании. По данным республиканского правительства, сделка по приватизации осуществлялась в 2010-2013 годах.

Вмешательство президента РФ

Действия главы Башкирии были поддержаны руководством страны. 26 августа президент России Владимир Путин поручил провести прокурорскую проверку сделки, в результате которой государство утратило контроль над БСК.

"Что самое интересное – в начале 2013 года абсолютно чудесным образом через объединение компании доля государства размывается. И снижается ниже контрольной. У государства было 62%, а внезапно стало 38%. И как результат – приоритеты работы компании резко изменились. Не похоже, что целью акционеров сегодня является долгосрочное развитие этой компании. Похоже на другое – на выкачивание денег любой ценой, и как можно в большем объеме", - подчеркнул президент РФ.

Путин констатировал, что деньги в развитие "Башкирской содовой компании" практически не инвестируются и в регионе не остаются.

"Башкирская содовая компания" была зарегистрирована в декабре 2013 года, после присоединения ОАО "Сода" к ОАО "Каустик", является единственным в РФ производителем терефталоилхлорида, анодов с рутений-иридиевым покрытием, флокулянта полиэлектролита катионного, занимает первое место в России по производству кальцинированной и пищевой соды, по выпуску поливинилхлорида, входит в перечень крупнейших производителей каустической соды и кабельных пластификатов.

Основными акционерами БСК являются Башкирия и АО "Башхим" (57,18%). В свою очередь "Башхим" контролируют бизнесмен Дмитрий Пяткин и бывший первый вице-губернатор Ненецкого автономного округа Сергей Черников.