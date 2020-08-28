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Минэкономразвития значительно улучшит прогноз на 2020 год

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития завершает работу по уточнению трехлетнего макропрогноза, оценка ситуации на 2020 год будет значительно улучшена по сравнению с оценкой двухмесячной данности. Через неделю бюджетная правительственная комиссия рассмотрит этот вопрос, заявил глава министерства Максим Решетников.

Экономический кризис

"Основные цифры практически сбили (согласовали. - ИФ.), пока не буду их называть, но в целом оценка ситуации (на 2020 год. - ИФ.) существенно лучше, чем мы ее делали два месяца назад", - сказал министр.

Ведомство подводит итоги полугодия и по цифрам видит, что этот период прошел лучше, чем ожидалось, продолжил он.

"Падение есть, к сожалению, но оно существенно меньше, чем предполагалось, и мы видим, что экономика достаточно быстро восстанавливается. У нас идут споры о том, какое влияние в этом восстановлении играют, скажем так, разовые факторы, насколько эти тенденции стабильны", - отметил Решетников.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития ожидало падения ВВП в 2020 году на 4,8%. Решетников ранее обещал, что прогноз будет уточнен в августе.

По оценке ведомства, ВВП в I полугодии снизился на 4,2% по сравнению с I полугодием 2019 года.

Хроника 27 января – 28 августа 2020 годаЭкономический кризис
Минэкономразвития Максим Решетников коронавирус

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