Путин счел, что пик проблем в российской экономике пройден

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Пик проблем в российской экономике уже пройден, начинается восстановление, считает президент РФ Владимир Путин, который дал интервью тележурналисту Сергею Брилеву ("Россия-24", ВГТРК).

Российский президент отметил, что падение мировой экономики может составить порядка 5% в 2020 году. Что касается экономики РФ, то спад ожидается в пределах 5-6%, сказал он.

Путин также убежден, что поддержка малого бизнеса и поддержка отдельных крупных отраслей были оказаны государством своевременно.

"Я знаю, что некоторые предприятия не попали, допустим, в перечень, в число тех, которые получают поддержку от государства, но реально пострадали. И конечно, правительство должно об этом думать и принимать соответствующие своевременные решения", - отметил президент.

"Смотрите, у нас и макроэкономические основные показатели достаточно стабильно себя ведут. У нас, несмотря на предсказания того, что будут большие колебания, у нас 3,4% инфляция только на сегодня. И, по экспертным прогнозам, где-то и будет примерно 3,4-3,41%", - отметил он.

Путин отметил, что, несмотря на сложности, растут резервы РФ, это создает дополнительную подушку безопасности. Э

"Вот все это вместе говорит о том, что мы, во-первых, считаем, что пик проблем у нас пройден и, я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. В общем, здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено", - сказал Путин.

Вместе с тем российский лидер признался, что было бы лучше, если бы цены на нефть были выше, чем сейчас. Комментируя замечание Брилева, что цена на нефть опять $46 за баррель, Путин сказал: "Лучше бы она была чуть побольше. Но и резервы растут у нас. Несмотря ни на какие сложности, резервы растут, это создает дополнительную подушку безопасности. Это важно. Это не панацея от всех бед, но это важно, создает нам определенную уверенность, что мы при необходимости можем финансировать, в том числе, социальный мандат".