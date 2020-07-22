Минэкономразвития оценило падение ВВП РФ в I полугодии в 4,2%

Прогноз снижения на 2020 год в 4,8% сохраняется

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, в I полугодии снизился на 4,2% по сравнению с I полугодием 2019 года, прогноз на 2020 год остается прежним – снижение на 4,8%. Однако, в августе он будет уточняться, сказал журналистам министр экономического развития Максим Решетников.

"Нам предстоит провести уточнение прогноза, это будет в августе. При прогнозировании бюджета на сегодняшний момент мы в общем и целом уверены в той оценке, которую сделали еще в мае. Она предполагала сокращение ВВП во втором квартале на 9,5%, сейчас последние цифры Росстата говорят – минус 9,6% (в годовом выражении - ИФ). То есть идем ровно в том коридоре, как и предполагалось. Соответственно ориентируемся на общее сокращение ВВП в сопоставимых ценах – на 4,8% по этому году", - отметил министр.

Решетников напомнил, что "общенациональный план предполагает, что к четвертому кварталу 2021 года мы должны выйти на докризисный поквартальный ВВП".

При этом министр отметил, что возможно некоторое уточнение по индексу-дефлятору ВВП и размеру ВВП в номинальном выражении.

"Единственное, что нам придется еще уточнять – это, уже понятно, у нас есть вопрос к индексу-дефлятору ВВП, потому что мы видим, что в номинальном выражении, вполне возможно, что ВВП будет чуть больше, чем нам казалось в мае, но это все будет в августе уточнено", - сказал Решетников.

Ранее Минэкономразвития (в своей картине деловой активности) сообщало, что падение ВВП РФ, по оценке министерства, в июне 2020 года замедлилось до 6,4% в годовом выражении после снижения на 10,7% в мае, падения на 12% в апреле, роста на 0,8% в марте, 2,7% в феврале и 1,6% в январе. За II квартал 2020 года, по оценке министерства, ВВП РФ снизился на 9,6% в годовом выражении после роста на 1,6% за I квартал. При этом за I полугодие министерство не приводило своей оценки в докладе.

Минэкономразвития в июньской версии прогноза ожидало падение ВВП РФ в 2020 году на 4,8%, рост в 2021 году на 3,2%, в 2022 году – на 2,9%, в 2023 году - на 3,1%.

ЦБ 19 июня подтвердил свой прогноз падения ВВП РФ в 2020 году в интервале 4-6%, не уточнив сохраняет ли цифры прогноза на 2021-2022 годы. Согласно прогнозу от конца апреля, в 2021 году ЦБ прогнозировал отскок российской экономики вверх на 2,8-4,8%.