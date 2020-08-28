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ЦБ РФ отметил исчерпание отложенного спроса в первой половине августа

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - ЦБ РФ отмечает замедление восстановления потребительской активности в первой половине августа, говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора по экономике.

"В первой половине августа оперативные индикаторы указывали на замедление восстановления потребительской активности, что, наиболее вероятно, связано с исчерпанием эффектов отложенного спроса", - отмечается в комментарии.

По данным ЦБ, в первую неделю августа замедлился рост продаж непродовольственных товаров. Динамика услуг оставалась слабой. Отдельные улучшения наблюдались в сфере туристических услуг.

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ЦБ РФ

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