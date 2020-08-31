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Минэкономразвития смягчило прогноз по падению ВВП в 2020 году с 4,8% до 3,9%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Минэкономразвития смягчило прогноз о сокращении российской экономики в 2020 году с 4,8% в июньской версии до 3,9% и о снижении инвестиций - на 6,6% вместо 12%, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на рабочие данные макроэкономического прогноза. 28 августа об улучшении прогноза говорил глава ведомства Максим Решетников.

Экономический кризис

В министерстве считают, что второй квартал завершился с лучшими показателями, чем ожидалось, в первую очередь, лучше ситуация со спросом и восстановление летом шло быстрее прогнозов. Макропрогноз Минэкономразвития, на котором основываются бюджетные расчеты, должны внести в правительство 10 сентября и его будут рассматривать 17 сентября, известно газете. Сейчас рабочую версию прогноза обсуждают профильные ведомства.

В июньском прогнозе говорилось, что розница в 2020 году сократится на 5,2%, в августовском - на 6,6%. Это во многом производное от изменения оценки падения реальных зарплат (рост в августовской версии по 2020 году на 1,5% и рост совокупного ФОТ на 3,4% против июньских ожиданий падения зарплат за год на 3,9% и снижения ФОТ на 1,5%).

Улучшен прогноз о реальных располагаемых доходах населения (-3,0% вместо июньских -3,5%).

Прогноз среднегодовых цен на нефть марки Urals в рабочей версии макропрогноза повышен с $39,9 за баррель (в июньской версии) до $41,8 в 2020 г., оценка на 2021 г. - $45,3/баррель (вместо $43,3), в 2022 г. - $46,6 (было $45,6), в 2023 году - $47,5 (было $46,5).

Прогноз по инфляции на 2021 год Минэкономразвития понизило до 3,7% с 4,0% (что укладывается в новый интервальный прогноз ЦБ на следующий год 3,5-4,0%).

По данным Росстата, падение ВВП в I полугодии составило 3,6% в годовом сравнении, в том числе во II квартале ВВП упал на 8,5% - ниже, чем ожидало Минэкономразвития (9,6%) и ЦБ (9-10%).

Падение инвестиций в основной капитал в I полугодии Росстат оценил в 4,0% (в том числе во II квартале - на 7,6%)

Реальные располагаемые доходы населения в I полугодии, по данным Росстата упали на 3,7% (в том числе во II квартале на 8%).

Реальная заработная плата, по данным Росстата, за I полугодие выросла на 2,9% по сравнению с I полугодием 2021 года.

Хроника 27 января – 31 августа 2020 годаЭкономический кризис
Минэкономразвития Росстат Максим Решетников Urals правительство

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