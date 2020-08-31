Рынок акций РФ открылся ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5-0,7%

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся в понедельник ростом цен большинства blue chips на фоне подъема внешних площадок и нефти, подогретых новостями от Федрезерва США и статистикой из Японии и Китая; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов выросли на 0,5-0,7%, при этом лидируют в росте бумаги "КАМАЗа" после выхода неплохого отчета за полугодие по МСФО.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2996,07 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1274,53 пункта (+0,7%); цены большинства основных "фишек" на Московской бирже выросли в пределах 1%.

Доллар стоит 74,11 рубля (+0,1 рубля), золото - $1971,0 за тройскую унцию (-0,2%).

Акции "КАМАЗа" выросли на 2%, до 65,2 рубля за штуку. "КАМАЗ" в первом полугодии получил 32 млн рублей чистой прибыли по МСФО против убытка в размере 3,2 млрд рублей годом ранее.

Также подорожали рублевые акции "Яндекса" (+1%), "РусГидро" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,6%), "Газпром нефти" (+0,6%), МосБиржи (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (+0,5%), "Роснефти" (+0,5%), Сбербанка (+0,5%), "Россетей" (+0,4%), "Газпрома" (+0,4%), "Татнефти" (+0,4%), "Магнитогорского металлургического комбината" (+0,3%), ВТБ (+0,3%).

Просели бумаги "Мобильных телесистем" (-0,4%), "РусАла" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,2%), "АЛРОСА" (-0,2%).

Мнения аналитиков

Как отмечает начальник отдела анализа рынков ИГ "Универ Капитал" Елена Шишкина, на мировых рынках повысился спрос на акции банков после того, как ФРС представила новую структуру денежной политики. Теперь инвесторы уверены, что процентные ставки в США будут оставаться на низком уровне в течение длительного времени, а также надеются на появление вакцины от COVID-19.

По мнению ведущего аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, внешний фон утром в понедельник можно назвать слабо позитивным. Сырьевые контракты торгуются в "плюсе", как и большинство азиатских индексов, доллар продолжает слабеть. Рисков свертывания стимулирующей политики центральных банков в обозримом будущем нет. Как минимум, у российского рынка нет прямых поводов для снижения. На текущей неделе можно ждать повышения активности на фоне завершения пикового периода летних отпусков.

В США теперь повышение ставки ФРС не будет автоматическим при разогреве инфляции, а регулятор позволит ей быть выше целевого уровня для компенсации периода низких темпов роста цен. Напряженность в отношениях США и Китая сохраняется, но стороны пока воздержались от дальнейшего ухудшения ситуации. Впереди новый месяц, а значит, рынки получат свежие данные за август.

В начале недели в Великобритании выходной. Во вторник, 1 сентября, начнется публикация индексов деловой активности в промышленности от Японии до США. Поддержку котировкам нефти оказывает статистика из Китая, которая свидетельствует о восстановлении деловой активности после коронавирусного шока, отмечает Кочетков.

В США в пятницу, 28 августа, индексы выросли на 0,6-0,7%, индекс Dow Jones (+0,6%) отыграл потери, понесенные с начала 2020 года.

Новая стратегия ДКП Федрезерва США

Ключевым событием для рынка на минувшей неделе было выступление председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, объявившего о новой стратегии денежно-кредитной политики, допускающей, что инфляция в США может в определенные периоды превышать 2%-ный целевой показатель. Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции. Долгосрочной целью Федрезерва по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, отметил Пауэлл.

Индекс потребительской уверенности в США в августе вырос до 74,1 пункта по сравнению с июльскими 72,5 пункта, свидетельствуют окончательные данные Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительное значение индекса за август составляло 72,8 пункта, и эксперты не ожидали его пересмотра.

В понедельник преобладает позитивная динамика индексов акций в Азии (японский Nikkei 225 вырос на 1,1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавляет 0,1%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 растет на 0,4%) на фоне статистики из Японии и Китая.

Розничные продажи в Японии в июле снизились на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем после скачка на 13,1% в июне, свидетельствуют официальные данные. Падение, которое было отмечено впервые с апреля, эксперты связывают с возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 в некоторых частях страны.

Тем временем промпроизводство в Японии в июле увеличилось рекордными темпами - на 8% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют предварительные данные. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал повышение на 5,8%.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе опустился до 51 пункта по сравнению с 51,1 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ).

Значение PMI выше 50 пунктов указывает на увеличение активности в секторе, ниже - на ее ослабление. Индекс превышает эту отметку шестой месяц подряд после падения до рекордного минимума на пике пандемии COVID-19 в Китае в феврале. Уже в марте, когда власти КНР сняли жесткие ограничения, действовавшие для сдерживания распространения коронавируса, экономическая активность в промышленном секторе вернулась к росту.

Эксперты в среднем ожидали увеличения промышленного PMI в августе до 51,2 пункта, свидетельствуют данные Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке цены вновь растут, фокус внимания трейдеров вновь сместился на ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в мире после устранения угрозы урагана для нефтедобычи в США. Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $46,27 за баррель (+1%), октябрьская цена WTI - $43,26 за баррель (+0,7%). На прошлой неделе Brent подорожала на 1,6%, WTI - на 1,5%.

Общее число заболевших COVID-19 в мире превысило 25,2 млн, число смертельных случаев - 845 тыс. Эпицентром пандемии быстро становится Индия, которая занимает третье место по числу смертей. В США количество заражений приближается к отметке в 6 млн.

Данные американской нефтесервисной компании BakerHughes, опубликованные в минувшую пятницу, говорят о снижении буровой активности в США. Число действующих нефтедобывающих установок в Штатах сократилось за неделю на три единицы - до 180.