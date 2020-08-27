ФРС одобрила новую стратегию, заложив фундамент для сохранения низких ставок

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) одобрила новую стратегию, которая фактически положит конец практике, использовавшейся американским центробанком более трех десятилетий – превентивному подъему базовой процентной ставки с целью предотвращения усиления инфляции.

В связи с этим может пройти очень долгое время, прежде чем Федрезерв задумается о повышении ставки, отмечают эксперты.

Новая стратегия была формализована в заявлении ФРС относительно долгосрочных целей и стратегии денежно-кредитной политики. Принимая ее, центробанк, вероятно, готовит почву для публикации более детальных прогнозов относительно будущего направления процентных ставок (forward guidance) – такой шаг рассматривается экономистами, как один из главных инструментов денежно-кредитной политики, доступных Федрезерву на данный момент.

Ранее ФРС оправдывала решения о постепенном сворачивании стимулирующих мер тем, что затягивание этого шага может привести к усилению инфляционного давления, особенно при низком уровне безработицы.

В новом заявлении Федрезерва относительно долгосрочных целей и стратегии денежно-кредитной политики, опубликованном в четверг, говорится, что в принятии решений о дальнейшем уровне ставок будет учитываться "оценка отставания занятости от максимального уровня", а не "отклонения" от него, как это было в предыдущем тексте заявления.

"Это изменение может оказаться незначительным, однако оно отражает наше мнение о том, что рынок труда может оставаться сильным, не провоцируя при этом роста инфляции", - отмечается в тексте нового заявления ФРС.

Другими словами, Федрезерв дает понять, что не будет принимать решение о повышении ставки, основываясь лишь на мнении о возможности усиления инфляции, а будет ждать четких сигналов ее подъема до 2%-ного уровня, пишет The Wall Street Journal.

"Поскольку экономическая ситуация постоянно находится в движении, стратегия Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) для достижения целей денежно-кредитной политики должна адаптироваться к возникающим новым вызовам", - заявил председатель ФРС Джером Пауэлл в ходе выступления на онлайн-мероприятии, организованном Федеральным резервным банком Канзас-Сити, в четверг.

Новый подход к таргетированию инфляции

Центром новой стратегии Федрезерва является изменение подхода к таргетированию инфляции.

Долгосрочной целью Федрезерва по-прежнему остается инфляция на уровне 2%, заявил Пауэлл.

"Мы подчеркиваем, что действия, принимаемые нами для достижения двойного мандата ФРС (обеспечение полной занятости и ценовой стабильности), будут наиболее эффективны, если долгосрочные инфляционные ожидания будут хорошо закреплены на уровне 2%, - заявил он. - Однако, если инфляция остается устойчиво ниже 2% после периодов экономического спада, но не поднимается выше 2%, когда экономика сильна, то в долгосрочной перспективе ее средний уровень будет ниже 2%".

Чтобы избежать этого, Федрезерв будет стремиться к достижению среднего уровня инфляции в 2% за определенный период времени, отметил Пауэлл.

"Таким образом, после периодов, когда инфляция оставалась ниже 2%, будет целесообразным использовать денежно-кредитную политику для достижения инфляции немного выше 2%", - заявил он.

"Стремясь к достижению средней инфляции в 2% за "определенные период", мы не привязываемся к каким-либо математическим формулам, - сказал Пауэлл. - Наш подход может рассматриваться, как гибкая форма таргетирования среднего уровня инфляции".

По его словам, решения Федрезерва по-прежнему будут учитывать широкий круг факторов. "Конечно же, если мы увидим сигналы формирования чрезмерного инфляционного давления или подъема инфляционных ожиданий выше уровней, согласующихся с нашими целями, мы будем действовать без колебаний", - заявил Пауэлл.

Федрезев официально ввел 2%-ный целевой показатель для инфляции в 2012 году, когда базовая ставка была близка к нулю, как и в настоящее время. Однако в тот период руководители центробанка, экономисты и инвесторы в большинстве своем ожидали, что со временем, когда экономический подъем станет более устойчивым, ставки в США вернутся к уровням, которые они считали "более нормальными" - порядка 4%.

ЦБ хотел бы более высокой инфляции

В этот раз, даже до пандемии, ставки находились существенно ниже 4% в связи с факторами, изменения которых в ближайшем будущем не ожидалось, включая факторы демографии, глобализации, а также развития технологий, сдерживавшие инфляцию.

"Устойчивое сохранение инфляции ниже 2%-ной цели ФРС является поводом для беспокойства, - заявил Пауэлл в четверг. - Хотя, возможно, звучит парадоксально, что центробанк хотел бы более высокой инфляции, Федрезерву необходимо избежать цикла еще более низкой инфляции и инфляционных ожиданий".

Такая динамика, по его словам, была бы тревожной, поскольку инфляционные ожидания напрямую сказываются на уровне процентных ставок. При том, что ставки центробанков уже являются очень низкими, ослабление инфляции лишает их возможности использования определенных инструментов в случае экономического спада, отметил Пауэлл.

"Мы видели эту негативную динамику в других крупных экономиках по всему миру, и мы сделали вывод, что когда она закрепляется, преодолеть ее становится очень сложно, - заявил Пауэлл. - Мы хотим сделать то, что можем сделать, чтобы предотвратить аналогичную ситуацию у нас".

По словам Пауэлла, Федрезерв намерен проводить комплексный анализ своей стратегии "примерно каждые пять лет".