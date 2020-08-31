Более 3 тыс. москвичей подали заявку на вакцинацию от COVID-19

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Уже более трех тысяч добровольцев в Москве подали заявки на участие в пострегистрационном исследовании российской вакцины от коронавируса, сообщили "Интерфаксу в понедельник" в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

"Ознакомиться с подробной информацией и оставить заявку можно только на портале mos.ru. Московские врачи тщательно изучают каждую заявку и отбирают участников исследований по медицинским показаниям. Участие в исследовании возможно только после медицинского обследования при отсутствии противопоказаний. Участие является полностью добровольным, добровольцами могут стать люди старше 18 лет", - сказал собеседник агентства.

Всего, напомнил он, в исследовании примут участие 40 тыс. человек.

В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением, врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий.

Вакцина, созданная в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, прошла предрегистрационные клинические испытания и поступила в медицинские организации города Москвы. Препарат получен биотехнологическим методом на основе самой современной технологической платформы, созданной российскими учеными. Его основа - это созданные в лаборатории специальные структуры (векторы-носители), которые содержат лишь часть гена вируса. В ответ на встречу с ними иммунитет вырабатывает защитные антитела.