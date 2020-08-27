Российская вакцина от COVID-19 начала поступать в гражданский оборот

Фото: Екатерина Москвич/ТАСС

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Первая российская вакцина от коронавируса производства Института Гамалеи Sputnik V начинает поступать в больницы, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"У нас сегодня появилось достойное оружие - это вакцина, и сейчас она уже начинает поступать в гражданский оборот, в том числе на сайте мэра Москвы открыта запись на клинические исследования третьей фазы. Что более широко - это почти 40 тыс. человек будут принимать участие", - сказал Мурашко на общероссийской акции "Мы вместе" в четверг.

Позже он уточнил, что начались поставки вакцины в медучреждения в рамках третьей фазы исследования.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин предложил москвичам старше 18 лет без проблем со здоровьем принять участие в пострегистрационных исследованиях вакцины от COVID-19. Как ожидается, общее число участников составит порядка 40 тыс. человек. Оставить заявку на участие в исследовании в качестве добровольца можно на портале московских властей.

Между тем, Мурашко отметил, что вакцина создавалась, в том числе, с привлечением добровольных пожертвований. "В разработку вакцины также поступали добровольные пожертвования, чтобы и оборудование дополнительное приобрести, и, в том числе, для клинических исследований, для производства", - сказал министр.

Он также уточнил, что эпидемия коронавируса в России полностью не завершена: более 80 тыс. человек, по его словам, еще находятся в больницах, и помощь по-прежнему нужна.

"И, конечно, мы обязаны довести борьбу с коронавирусной инфекцией до логического завершения", - заключил Мурашко.