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Более 10 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Москве скончались 11 пациентов с подтвержденным диагнозом пневмония и положительным тестом на коронавирусную инфекцию, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в понедельник.

Число жертв коронавируса в Москве увеличилось с 4821 до 4832, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом в понедельник.

По данным на утро понедельника, в российской столице выявлено 262 418 случаев заражения COVID-19, 214 121 человек вылечились от инфекции (82% от заболевших).

Ранее мэр Сергей Собянин пообещал, что в День города не будет массовых гуляний.

Москва коронавирус COVID-19

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