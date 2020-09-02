Суд оставил без рассмотрения заявление "Открытие холдинга" о своем банкротстве

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы оставил без рассмотрения заявление "Открытие холдинга" о собственном банкротстве, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

"Открытие холдинг" подал заявление о собственном банкротстве 20 февраля 2020 года. Вслед за ним заявление о банкротстве подал банк "Траст", но суд отложил его до рассмотрения ходатайства самого холдинга, поскольку оно было подано раньше. Среди других кредиторов "Открытие холдинга", которые вступили в дело о банкротстве компании, - украинское ООО "Каскад" и держатели облигаций "Открытие холдинга" (из представляет компания "РКТ").

В обращении у "Открытие холдинга" осталось десять выпусков биржевых облигаций общим объемом 205,973 млрд рублей и пять выпусков классических облигаций на 27 млрд рублей.

Основными кредиторами "Открытие холдинга" являются банк "Траст", ВТБ, подконтрольная холдингу "Пауэр ресорсес" (находится в стадии ликвидации), "Открытые инвестиции", "РКТ", "Пенсионный капиталъ" (контролируется Otkritie Ltd, тоже в стадии ликвидации) и "Кама картон" (подконтрольна банку "Открытие").

Бенефициарами "Открытие холдинга" являются Вадим Беляев (23,7%), а также ВТБ (10%), совладельцы нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагит Алекперов и Леонид Федун (около 12%), экс-гендиректор компании "Открытие брокер" Александр Бухарин (около 20%), а также экс-глава набсовета банка "Открытие" Рубен Аганбегян (8%). Еще доля в 10% принадлежит кипрской компании Velinio Holdings, собственниками которой выступали бывшие топ-менеджеры банка "Открытие".

Сейчас основным активом "Открытие холдинга" является компания AGD (прежнее название "Архангельскгеолдобыча", недропользователь алмазной трубки им.Гриба). Алмазный актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", в 2017 году был продан компании ООО "Открытие промышленные инвестиции" за $1,45 млрд. Сделку частично финансировал ВТБ, получив в залог 100% долей покупателя AGD. В 2018 году AGD Diamonds увеличила добычу на 18%, до 4,722 млн карат алмазов, EBITDA компании выросла на 34%, до 13,43 млрд рублей.