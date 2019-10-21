Банк "Траст" сообщил о намерении обанкротить "Открытие холдинг"

В "Открытии" не видят оснований для этого

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Банк "Траст" (на его базе создан Банк непрофильных активов) уведомил через "Федресурс" о планах попросить арбитражный суд признать "Открытие холдинг" банкротом.

Требования "Траста" к "Открытие холдингу" превышают 450 млрд рублей, сообщала пресс-служба банка. Долг составляют невозвращенные кредиты, выданные "Трастом", банком "ФК Открытие", Ростбанком и облигации "Открытие холдинга" на балансе банка. Эти банки в 2017 году ЦБ забрал на санацию через Фонд консолидации банковского сектора, а год спустя "Траст" получил бОльшую часть проблемных и непрофильных активов санируемых кредитных организаций.

"Долг перед "Трастом" составляет около 86% всего совокупного долга "Открытие холдинга"", - сказал "Интерфаксу" представитель "Траста".

Он добавил, что банк в ближайшее время не планирует банкротить "Открытие холдинг", урегулирование проблемы "продолжается в конструктивном ключе".

Публикацию уведомления он связал с тем, что "Траст" опасается возможных действий "недобросовестных третьих лиц, которые могут первыми подать заявление о банкротстве холдинга и установить контроль над процедурой".

У "Открытие холдинга" нет неисполненных обязательств перед "Трастом", что являлось бы юридическим основанием для подачи банком иска о банкротстве. "Мы не понимаем, на каком основании банк "Траст" выпустил данное сообщение", сообщили "Интерфаксу" в компании.

В июле 2018 года зампред Банка России Василий Поздышев отмечал, что ЦБ допускает запуск процедуры банкротства "Открытие холдинга", если тот не погасит задолженность перед банками группы "Открытие". На тот момент долг холдинга составлял 335 млрд рублей. На конец 2018 года холдинг сократил долг перед группой "Открытие" до 300 млрд рублей.

В начале июля 2019 года ЦБ от лица "Открытия" подал иск к бывшим владельцам и топ-менеджерам банка на 289,5 млрд рублей. Поздышев тогда сообщил, что перспективы добровольного возврата активов бывшими собственниками и менеджментом "Открытия" оцениваются как низкие.

"Открытие холдинг" контролируют Вадим Беляев и другие бывшие владельцы банка "Открытие".