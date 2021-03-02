Налоговая инспекция заявила о намерении банкротить "Открытие холдинг"

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Инпекция Федеральной налоговой службы России N9 по Москве заявила о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Открытие холдинга". Соответствующее уведомление размещено на сайте Федресурса.

ИФНС России N9 по Москве обслуживает налогоплательщиков Таганского и Басманного районов столицы.

"Открытие холдинг" до 2017 года был одним из крупнейших финансовых холдингов РФ. В 2017 году основной актив компании, банк "Открытие", а также санируемый им банк "Траст" перешли под контроль ЦБ, что серьезно ухудшило финансовое положение холдинга.

Основными кредиторами "Открытие холдинга" являются банк "Траст", ВТБ, подконтрольная холдингу "Пауэр ресорсес" (находится в стадии ликвидации), "Открытые инвестиции", "РКТ", Otkritie Ltd и "Кама картон" (последние две подконтрольны банку "Открытие").

Холдинг передал кредиторам практически все свои активы, однако этого оказалось недостаточно для полного исполнения обязательств, в связи с этим в феврале 2020 года он подал заявление о собственном банкротстве. Заявление о банкротстве холдинга также подал банк "Траст", который является крупнейшим кредитором компании.

Очередное судебное заседание, на котором будем рассмотрено заявление о собственном банкротстве холдинга, состоится 24 марта.

"В случае, если 24 марта суд отклонит заявление АО "Открытие холдинг", то у ФНС возникает возможность перехватить инициативу в процедуре банкротства АО "Открытие холдинг". Подобная ситуация позволит получить ФНС статус заявителя, что влечет за собой получение права назначения арбитражного управляющего в процедуре", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию управляющий партнер консалтинговой компании GRM Константин Каричев.

По его словам, получение права заявителя и возможность назначения арбитражного управляющего - очень важный аспект в процедуре банкротства. Это позволяет сохранять контроль заявителю за прохождением процедуры, так как кандидатура арбитражного позволяет влиять на формирование реестра, составление заключения о признаках преднамеренного банкротства, оспаривание сомнительных сделок, привлечение к субсидиарной ответственности и ряд других существенных моментов процедуры.

Сейчас основным активом "Открытие холдинга" является компания АГД (прежнее название "Архангельскгеолдобыча", недропользователь алмазной трубки им.Гриба). Алмазный актив, разработку которого вел "ЛУКОЙЛ", в 2017 году был продан компании "Открытие промышленные инвестиции" за $1,45 млрд. Сейчас эту сделку пытается оспорить в суде Федеральная антимонопольная служба.

Контролирует деятельность "Открытие холдинга" его гендиректор Павел Федосеев, входивший в окружение основателя холдинга Вадима Беляева.