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Ford решил сократить 1,4 тыс. штатных сотрудников в США

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor планирует сократить примерно 5% штатных сотрудников в США в рамках крупной реорганизации бизнеса, призванной сделать компанию более конкурентоспособной и прибыльной.

Ford предлагает компенсационные пакеты сотрудникам, близким к пенсионному возрасту, рассчитывая сократить, таким образом, 1,4 тыс. человек, пишет Dow Jones со ссылкой на представителя компании. В общей сложности штат Ford в США насчитывает около 30 тыс. работников.

"Это многолетний процесс трансформации Ford в более эффективную компанию, - заявил президент группы американских и международных рынков Ford Кумар Галхотра в обращении к сотрудникам. - Мы надеемся достичь целей за счет программы добровольного увольнения. Если этого не произойдет, могут потребоваться принудительные сокращения".

В прошлом году автопроизводитель сократил порядка 7 тыс. штатных сотрудников, преимущественно в Европе, Южной Америке и других регионах мира. В США сокращения тогда коснулись 800 человек.

Ford, как и другие автопроизводители, был вынужден приостановить производство в США весной этого года из-за ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения коронавируса, и смог возобновить производство в середине мая. В связи с этим компания зафиксировала операционный убыток в $1,9 млрд во втором квартале текущего года.

Акции Ford прибавляют в цене 1,2% на торгах в среду. С начала 2020 года их стоимость упала почти на 26%.

Хроника 27 января – 02 сентября 2020 годаЭкономический кризис
Ford США

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