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Ford получил максимальную с 2011 года квартальную чистую прибыль

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Американский автопроизводитель Ford Motor вернулся к прибыли в первом квартале 2021 года и зафиксировал максимальную с 2011 года чистую прибыль - $3,3 млрд - против чистого убытка в $2 млрд годом ранее, говорится в отчете компании.

Чистая прибыль в расчете на акцию составила $0,81 против убытка в $0,5 годом ранее.

Скорректированная EBIT составила $4,8 млрд, или $0,89 на акцию, превысив консенсус-прогноз экспертов, опрошенных FactSet, на уровне $0,22 на акцию. Показатель включает в себя разовый доход в размере $900 млн от инвестиций Ford в Rivian Automotive LLC, производителя электрических пикапов.

Квартальная выручка Ford увеличилась на 6%, до $36,2 млрд при среднем прогнозе аналитиков в $36,13 млрд. Продажи компании в Северной Америке увеличились на 5%, до $23 млрд.

Автопроизводитель предупредил, что глобальный дефицит полупроводниковых компонентов будет усиливаться. Этот фактор, как ожидают в компании, сократит доналоговую EBIT на $2,5 млрд в текущем году.

Акции Ford подешевели на 3,2% на дополнительных торгах в среду. С начала текущего года их стоимость выросла на 41%.

Ford Motor США Rivian Automotive

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