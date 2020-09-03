Банки РФ за семь месяцев заработали 761 млрд рублей прибыли

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Российские банки за семь месяцев 2020 года заработали 761 млрд рублей прибыли, по итогам года прибыль может составить около 1 трлн рублей, сообщила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России.

"За семь месяцев этого года это 761 млрд рублей, доходность на капитал - около 13% в годовом выражении. При этом, конечно, надо учитывать, что более 70% этой прибыли было получено в первом квартале", - сказала Набиуллина. Она отметила, что во втором квартале прибыль упала до 102 млрд рублей.

"Прогнозы по прибыли сейчас делать достаточно сложно, но с учетом нормализации экономической ситуации, продления ряда послаблений и графика по дорезервированию прибыль по этому году около 1 трлн кажется достижимой", - отметила глава ЦБ.

В 2019 году российские банки получили 1,7 трлн рублей чистой прибыли.

Запас капитала российского банковского сектора составляет 5,9 трлн рублей, этого достаточно для дорезервирования в случае необходимости около 11% кредитного портфеля, сообщила Набиуллина. По ее словам, даже если треть реструктурированных кредитов окажутся дефолтными, то запас капитала банков в три раза перекроет эти объемы. "Конечно, оговорюсь, что это в целом по сектору, запас капитала распределен неравномерно между банками", - отметила председатель ЦБ.

Она подчеркнула, что наращивать кредитование и поддерживать запас капитала банкам позволяет прибыль. "Большинство банков сохраняют прибыльность. В целом доля убыточных банков за период пандемии, наверно, существенно не изменилась, и в целом доля активов убыточных банков в активах банковского сектора сейчас составляет около 5%, то есть в целом доля убыточных банков не очень большая. Все это позволяет банкам наращивать кредитование и поддерживать запас капитала", - добавила Набиуллина.