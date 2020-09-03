Дерипаску расстроил прогноз ЦБ по прибыли банков

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Бизнесмен Олег Дерипаска, не раз критиковавший российскую банковскую систему и Банк России за отсутствие доступных кредитных ресурсов для промышленности, оперативно прокомментировал прогноз по прибыли сектора в 2020 году. Он высказал свое мнение на Столыпинском форкме.

3 сентября на съезде Ассоциации банков России глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что прибыль банковского сектора России в январе-июле составила 761 млрд рублей, а за весь год может достичь 1 трлн рублей. Это меньше, чем за 2019 год (1,7 трлн руб.) При этом сам прогноз стал звучать намного увереннее: в начале июня, например, Набиуллина, говоря о прибыли банковского сектора за 2020 год, ограничивалась формулировкой "не уйдет в отрицательную область".

"Кстати, именно в этот день проходит банковский форум, на котором они с гордостью объявили, что прибыль банковской отрасли достигнет в этом году также 1 триллиона. То есть, Юрий Иванович (Борисов, вице-премьер, куратор промышленности, также участвовавший в пленарном заседании форума. - ИФ.) с коллегами там скребет по каким-то сусекам, компенсирует (промышленным предприятиям. - ИФ.) процентную ставку (а банки зарабатывают большую прибыль. - ИФ.) ...", - сказал Дерипаска.

"Я просто хочу показать на контрасте - хотите узнать прибыль совокупную транспортного машиностроения, всех железнодорожных (машиностроителей. - ИФ.) и так далее? Я вам гарантирую - меньше 100 млрд рублей", - заявил бизнесмен.

По его словам, сейчас предприятия могут получить доступные кредитные ресурсы только при условии федерального и регионального субсидирования - например, на "зеленые" проекты, и эти субсидии в конечном счете также идут в прибыль банков.

"Представьте себе предприятие - просто небольшую ТЭЦ, находящуюся где-нибудь под Пензой. Вот чтобы ее модернизировать - ну она же не увеличивает выпуск, не увеличивает объем, платежеспособный спрос не увеличивается, денег в бюджете нет - они должны иметь возможность занять. Но если мы хотим, чтобы они занимали, почему нельзя обеспечить им заем за 3%? Они представят проект, его утвердит местная власть. Сейчас эти 3% в конце концов появляются для экологических проектов, просто Юрий Иванович и Москва субсидируют (займы. - ИФ.), они доплачивают банкам 7%, и мы на них смотрим как ни какие-то священные коровы. Ребята, ну триллион прибыли. Вы что, в шахте?" - заключил Дерипаска.