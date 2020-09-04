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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:21Заразились
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Hilton на Таймс-сквер закроется из-за коронавируса

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Гостиница Hilton Times Square на Манхэттене закрывается на неопределенный период из-за пандемии коронавируса. Компания Sunstone Hotel Investors Inc., контролирующая гостиницу, сообщила в департамент труда штата Нью-Йорк, что отель будет закрыт "на постоянной основе" и в октябре будут уволены 200 сотрудников.

Экономический кризис

Sunstone предоставила чиновникам документы, чтобы сообщить, что ситуация с сокращениями может продлиться дольше шести месяцев, сообщил представитель компании The Wall Street Journal. По его словам, в документах "нет намерения показать, что речь идет о перманентном закрытии".

"Точная дата открытия не установлена и не утверждена и будет зависеть от переговоров с нашим кредитором, а также от рыночных условий", - заключил предствитель компании.

Гостиница на 478 номеров, являющаяся франшизой бренда Hilton Hotels & Resorts, была закрыта для гостей в марте. Тогда же персонал начали отправлять в неоплачиваемые отпуска.

Ее закрытие является очередным признаком того, насколько негативными оказались последствия пандемии коронавируса и связанной с ней рецессии в экономике для туристической индустрии Нью-Йорка, пишет WSJ. Многие гостиницы временно закрыли двери для гостей и отправили сотрудников в неоплачиваемые отпуска или объявили о сокращениях, при этом Hilton Times Square стала одной из первых, кто публично объявил, что не планирует возобновлять работу в ближайшем будущем.

Гостиничный рынок на Манхэттене уже испытывал на себе давление в связи с ростом операционных расходов и избытком номеров в отелях, когда столкнулся с резким падением числа бронирований начиная с марта из-за пандемии коронавируса. Уровень заполняемости гостиниц в Нью-Йорке упал до 19,6% в начале апреля, согласно данным компании STR, однако после этого немного восстановился.

Хроника коронавируса. Сентябрь.

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Hilton США Нью-Йорк Таймс-сквер Манхэттен Sunstone Hotel Investors коронавирус

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