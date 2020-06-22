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Дом Valentino решил доказать через суд потерю Пятой авеню статуса престижного района

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Итальянский дом моды Valentino через Верховный суд штата Нью-Йорк пытается досрочно расторгнуть договор об аренде магазина на Пятой авеню, пишет The Wall Street Journal. В иске говорится, что из-за коронавируса Пятая авеню перестала быть престижным районом.

Экономический кризис

Valentino в августе 2013 года арендовал четырехэтажное здание на популярном у туристов участке улицы около Trump Tower у Savitt Partners LLC сроком на 16 лет. Условия договора обязывают дом моды использовать помещение в соответствии с "престижной" репутацией района.

Адвокат Valentino Лукас Феррара из Newman Ferrara LLP указал, что из-за коронавируса Пятая авеню больше не может считаться престижным районом, и ситуация вряд ли изменился после окончания пандемии.

На фоне роста онлайн торговли товарами класса "люкс" дома моды считают менее целесообразным платить высокую арендную плату за магазины на Пятой авеню, отмечает WSJ. Ситуация ухудшилась в последние месяцы из-за временного закрытия магазинов, а также снижения потребительских расходов в условиях пандемии.

Кроме того, в июне ритейлеры, в том числе Valentino, были вынуждены оградить свои магазины листами фанеры из-за беспорядков, вспыхнувших после гибели Джорджа Флойда.

Адвокаты Savitt Partners сообщили суду в письме, что арендодатель не соглашается на расторжение договора.

Ранее сообщалось, что американская L Brands Inc. подала иск о досрочном прекращении аренды помещения на Геральд-сквер, в котором расположен магазин принадлежащего ей бренда Victoria's Secret.

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