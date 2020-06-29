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Театры Бродвея будут закрыты до конца года из-за пандемии

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Группа театров, расположенных вдоль улицы Бродвей в Нью-Йорке, останется закрытой до конца года из-за пандемии коронавируса, сообщают американские СМИ.

Точную дату возобновления работы пока не объявили, однако театры предлагают возврат денег за все билеты, купленные на спектакли до 3 января 2021 года.

Между тем, губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо в понедельник заявил, что может приостановить третий этап снятия ограничений из-за ситуации с коронавирусом и несоблюдением жителями социальной дистанции.

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"У нас осталась неделя до того момента, как город Нью-Йорк приступит к следующему этапу, но каждый день у нас много заболевших... Торговые центры и рестораны с закрытыми помещениями вызывают у меня опасения. Мы можем замедлить этап снятия ограничений", - сказал Куомо.

По данным университета Джонса Хопкинса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом, в штате Нью-Йорк за время пандемии зарегистрировано наибольшее число летальных исходов вследствие COVID-10 среди всех штатов. В штате Нью-Йорк скончалась 31 тыс. человек, 70 тыс. человек выздоровели.

США Нью-Йорк театр

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