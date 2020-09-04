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Около половины американцев увеличили сбережения во время пандемии

Москва. 4 сентября. INTERFAX.RU - Около половины жителей США увеличили сбережения или погасили долги с начала пандемии, свидетельствуют данные опроса Associated Press и NORC Center for Public Affairs Research.

Более четверти (26%) участников опроса заявили, что выплачивают долги быстрее, чем до вспышки коронавируса, в то время как 45% опрошенных стали откладывать больше средств.

Пандемия коронавируса

Как отмечает AP, жители США уменьшили расходы на рестораны, еду и путешествия из-за локдаунов и опасений, связанных с распространением заболевания. Около двух третей опрошенных отметили, что тратят меньше, чем до пандемии.

С февраля объем средств на текущих счетах жителей страны увеличился на 56% - до $1,3 трлн. Хотя сбережения обеспечивают домохозяйствам большую финансовую стабильность, они ограничивают восстановление экономики, которая зависит от потребительских расходов, пишет AP.

Опрос также показал значительное снижение доли тех, кто считает, что экономика США находится в хорошем состоянии, до 37% с 67% в январе. Однако 63% опрошенных охарактеризовали свое финансовое положение как хорошее - их доля остается примерно такой же, как и до пандемии.

Позитивное восприятие американцами своего финансового положения может помочь Дональду Трампу переизбраться на пост президента в ноябре, пишет AP. Около половины участников опроса (47%) одобряют его экономическую политику, в то время как его общий рейтинг составляет 35%.

В то же время около половины американцев заявили, что их семьи лишились по меньшей мере одной из форм дохода из-за пандемии. Из них 23% сообщили о временном увольнении члена семьи, 34% - о сокращении времени работы, 22% взяли неоплачиваемый отпуск, оставшиеся 25% заявили о сокращении заработной платы.

Хроника 27 января – 04 сентября 2020 годаЭкономический кризис
США Коронавирус

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