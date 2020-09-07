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Минск пообещал погасить долг за российский газ до конца сентября

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Москва и Минск договорились о погашении задолженности за поставки газа в течение сентября, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

"Там принципиально договорились, что коллеги погасят (долг - ИФ). Сейчас идет работа в этом направлении: и по сверке задолженности, и по изысканию источников, чтобы этот долг погасить. Но в целом, исходя из наших разговоров, которые были в кулуарах с министром энергетики, с министром финансов, это должно быть сделано в течение сентября. Может быть, пораньше получится, чем конец месяца, там есть много технических вопросов", - сказал он.

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На прошлой неделе Новак в составе российской правительственной делегации участвовал в переговорах в Минске. Новак сообщил, что задолженность белорусской стороны за поставки газа выросла до $328 млн.

В 2019 году Белоруссия импортировала 20,261 млрд куб. м российского газа, за первое полугодие 2020 года отбор снизился до 9,06 млрд куб. м. Цена газа для Белоруссии на 2020 год определена в $127 за тыс. куб. м. С сентября она снова ниже котировок на европейском спотовом рынке.

Александр Новак Белоруссия Минэнерго РФ газ

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