Белорусская делегация приехала в Петербург обсудить сотрудничество с "Газпромом"

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер в пятницу обсудил в Петербурге с белорусской делегацией "текущие и перспективные вопросы сотрудничества в газовой сфере".

Как сообщает "Газпром", в северную столицу приехали посол Белоруссии Владимир Семашко и министр энергетики Виктор Каранкевич.

Контракты между ПАО "Газпром" и ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" на поставку газа в Белоруссию и его транспортировку через территорию республики действуют до конца 2020 года, напомнила российская компания.

14 февраля 2020 года между "Газпромом" и белорусским правительством был подписан протокол о порядке формирования цен при поставке природного газа в Белоруссию в 2020 году. Цена газа для Белоруссии на 2020 год определена в $127 за тыс. куб. м. С сентября она снова ниже котировок на европейском спотовом рынке.

По итогам прошедших на прошлой неделе переговоров правительств двух стран министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что до конца сентября белорусская сторона погасит долг за поставки газа, размер которого, по его словам, вырос до $328 млн.

В 2019 году Белоруссия импортировала 20,261 млрд куб. м российского газа, за семь месяцев 2020 года отбор снизился на 10% - до 10,338 млрд куб. м.