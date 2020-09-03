Россия и Белоруссия договорились об оплате поставок энергоносителей

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Москва и Минск достигли договоренностей по оплате энергоносителей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг на переговорах российской и белорусской правительственных делегаций в Минске.

Как отмечает государственное агентство "БелТА", премьер РФ не стал раскрывать суть договоренностей. При этом он подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы вывести сотрудничество с Белоруссией на более высокий уровень и реализовать лучшие практики в отраслевом взаимодействии двух стран.

Министр энергетики РФ Александр Новак, который входит в состав российской делегации, назвал переговоры конструктивными. Он отметил, что премьеры РФ и Белоруссии дали поручения проработать погашение задолженности по поставкам энергоносителей.

Как сообщалось, в сфере расчетов за энергоресурсы основным вопросом является задолженность белорусской стороны за газ, о которой в конце мая заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Он тогда сообщил, что белорусская сторона накопила долг за поставки газа с начала этого года в размере $165,57 млн. В Минэнерго Белоруссии в свою очередь заявили об отсутствии долга, но констатировали разногласия по определению стоимости поставляемого природного газа с учетом его калорийности.

Глава "Газпрома" тогда подчеркнул, что погашение долга позволит начать переговоры о цене на газ с 2021 года.

Позднее, 22 июля, сообщалось, что сумма долга Белоруссии за газ перед ПАО "Газпром" выросла со $165,6 млн в конце мая до $273 млн.

Белоруссия ежегодно импортирует из РФ около 20 млрд куб. м газа. При этом Минск неоднократно предлагал снизить цену на газ до уровня Смоленской области.

Газовый спор России и Белоруссии вышел на новый виток в начале июня, когда Минск снова потребовал снизить цену на газ, а Москва в свою очередь напомнила о непогашенной задолженности за прошлые поставки. Также в Минске подчеркивали, что считают справедливыми свои требования о снижении цены на газ в текущем году.

Между тем очередной газовый спор между странами отошел на второй план на фоне подготовки, проведения и последствий президентских выборов в Белоруссии, которые состоялись 9 августа.

Вопросы расчетов за поставляемую в Белоруссию нефть были урегулированы в апреле этого года.