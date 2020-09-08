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Торги акциями Apple стартуют на Мосбирже во вторник

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - "Московская биржа" во вторник, 8 сентября, начинает торги акциями самой дорогой компании мира - Apple Inc.

Торговый код бумаги - AAPL-RM.

Ранее торги акциями Apple в России были запущены "Санкт-Петербургской биржей".

IPO Apple состоялось 12 декабря 1980 года. С момента первичного размещения акции дробились пять раз. Сейчас цена одной акции компании на бирже NASDAQ составляет около $120. Производитель iPhone стал первой американской компанией, рыночная стоимость которой превысила $2 трлн. Актуальный показатель - около $2,07 трлн (в разы больше, чем совокупная стоимость всех российских компаний, торгующихся на "Московской бирже"), это мировой лидер по капитализации.

Задержка с допуском акций Apple к торгам на "Мосбирже" была связана с корпоративным событием - процедурой дробления акций компании. Ранее планировалось, что российская биржа начнет торги бумагой 24 августа. Совет директоров Apple 30 июля одобрил дробление акций (коэффициент дробления - 4 к 1), каждый акционер Apple при закрытии реестра 24 августа получит три дополнительные акции на каждую бумагу, принадлежащую ему на отчетную дату. Торги с корректировкой на сплит на иностранных площадках начались 31 августа.

Старт торгов акциями американской корпорации завершает первый этап допуска к торгам на "Московской бирже" акций иностранных компаний. С 24 августа инвесторы могут заключать сделки с акциями 19 иностранных компаний, входящих в индекс S&P 500.

Торги акциями иностранных эмитентов и расчеты по ним осуществляются в российских рублях, а дивиденды на акции начисляются в оригинальной валюте - по американским бумагам в долларах США.

Московская биржа Мосбиржа Apple

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