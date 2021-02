К торгам на Мосбирже в марте допустят акции еще 33 иностранных эмитентов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" сообщила, что с 1 марта планирует допустить к торгам еще 33 акции и депозитарные расписки международных компаний. В результате на бирже будут торговаться 88 бумаг иностранных эмитентов.

В частности, речь идет о бумагах таких компаний как Berkshire Hathaway и Baker Hughes A Ge CO Cl A, UnitedHealth Group, United Airlines Holdings, Home Depot Inc., GILEAD SCIENCES Inc., Verizon Communications, Booking Holdings, Merck & Co., Oracle Corp., Honeywell International, Lockheed Martin Corp., 3M Co., Moderna Inc., Take-Two Interactive Software, Freeport-McMoRan Inc., Halliburton Co., Gap Inc., Toyota Motor Corporation, Sony Corp., Novartis ADR, PetroChina Co., DuPont de Nemours Inc., Macy's Inc., Comcast Corp., eBay Inc., Colgate-Palmolive Co., Texas Instruments, Amgen, T-Mobile US, Equinix Inc., Regeneron Pharmaceuticals и Costco Wholesale.

"В дальнейшем "Московская биржа" продолжит расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов", - говорится в пресс-релизе.

Ранее глава биржи Юрий Денисов говорил, что торговая площадка планирует в 2021 году допустить к торгам более 200 ценных бумаг иностранных компаний.

Торги акциями иностранных эмитентов на "Московской бирже" стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях, а дивиденды на акции начисляются в валюте номинала - на американские бумаги в долларах США.

10 февраля председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сказал, что торговля иностранными акциями на российских биржах наводит на мысль, что можно воплотить давнюю идею о создании мирового финансового центра в России.