Мосбиржа запустила торги акциями иностранных компаний из S&P 500

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с понедельника запускает торги акциями иностранных компаний, входящих в индекс S&P 500.

Так, с 24 августа инвесторы смогут приобрести акции 19 компаний, среди которых The Boeing Company, Amazon.com Inc., NVIDIA Corporation, Facebook Inc., Microsoft Corporation, McDonald's Corporation, Visa Inc., Twitter Inc., Intel Corporation, Alphabet Inc. Class C, AT&T INC., Exxon Mobil Corporation, Pfizer Inc., The Walt Disney Company, Advanced Micro Devices Inc., Netflix Inc., Micron Technology Inc., Mastercard Incorporated class A, Activision Blizzard Inc.

Торги будут проходить как в дневную, так и в вечернюю сессию.

Торги акциями Apple Inc. начнутся на "Московской бирже" 7 сентября. Задержка с допуском акций Apple к торгам связана с корпоративным событием - процедурой дробления акций компании. Совет директоров компании 30 июля одобрил дробление акций (коэффициент дробления - 4 к 1), каждый акционер Apple при закрытии реестра 24 августа получит три дополнительные акции на каждую бумагу, принадлежащую ему на отчетную дату.

На втором этапе (предварительно, в четвертом квартале 2020 года) список акций планируется расширить до 50 акций, а в дальнейшем биржа намеревается расширять список доступных инструментов, анализируя клиентский спрос и учитывая положения регулирования по инструментам, доступным для неквалифицированных инвесторов.

Всем двадцати акциям, сделки с которыми станут доступны инвесторам на "Московской бирже", присвоен третий уровень листинга.

Торги акциями иностранных эмитентов и расчеты по ним будут осуществляться в российских рублях с участием Национального клирингового центра (НКЦ) и учетом ценных бумаг в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Дивиденды на акции будут начисляться в оригинальной валюте - по американским бумагам в долларах США. Один лот равен одной акции, шаг цены - 1 рубль. Цикл расчета - Т+2. Для иностранных акций будет доступна маржинальная торговля: возможность коротких продаж с частичным обеспечением.

С 2014 года акции иностранных компаний торгуются на "Санкт-Петербургской бирже", входящей в группу НП РТС.