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ПИК и ВТБ раскрыли первые эскроу-счета на 3 млрд рублей

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - "Группа компаний ПИК" и банк ВТБ провели первое раскрытие эскроу-счетов в Москве, объем перечисленных средств составляет 3 млрд рублей, сообщил девелопер.

"ПИК" получил разрешение на ввод в эксплуатацию жилого корпуса проекта "Дмитровский парк".

Соглашение о проектном финансировании проекта "Дмитровский парк" на общую сумму 19,9 млрд рублей "ПИК" и ВТБ подписали в 2018 году. На тот момент это была крупнейшая в России сделка с использованием эскроу-счетов.

По состоянию на конец I полугодия 2020 года общий остаток средств на эскроу-счетах клиентов "ПИКа" составлял 36,2 млрд рублей.

"Группа компаний ПИК" - одна из крупнейших российских девелоперских компаний с проектами в Москве, Московской области и регионах России. Контролирующим акционером "ПИКа" с долей 59% является Сергей Гордеев, у ВТБ 23%. Акции компании торгуются на Московской бирже.

ВТБ ПИК

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