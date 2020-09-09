Netflix создала единое телевизионное подразделение

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Американский видеосервис Netflix Inc назначил Белу Баджариа руководителем нового подразделения глобального телевидения, пишет Bloomberg.

Она будет ответственна за все сериалы производства Netflix как на английском, так и на других языках.

Баджариа, которая пришла в компанию в 2016 году и ранее отвечала за международный контент, была повышена в должности и сменила Синди Холланд, проработавшую в Netflix 18 лет. Холланд покинет компанию в октябре. Как отмечает The Wall Street Journal, она сыграла важную роль в создании оригинального контента Netflix, включая сериалы "Карточный домик", "Оранжевый - хит сезона" и "Очень странные дела".

Уход Холланд напоминает о корпоративной культуре Netflix, где даже самые высокопоставленные и известные руководители могут потерять работу, если менеджмент решит, что есть кто-то более подходящий на их место, пишет WSJ.

Недавно содиректором компании стал Тед Сарандос, который хотел, чтобы телевизионным направлением руководил один человек, как и киноподразделением Netflix.

"Я хотел упростить то, как работают наши команды, ответственные за контент. Одна команда занимается кино во главе со Скоттом Стабером и еще одна - телевидением, которым теперь будет руководить Бела Баджариа", - пояснил Сарандос.

До прихода в Netflix Баджариа возглавляла производственное подразделение Universal Television.