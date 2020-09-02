Netflix полностью локализует сервис в России
Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Национальная медиа группа" (НМГ) становится оператором американского видеосервиса Netflix, ведется работа по локализации компании в России, говорится в поступившем в "Интерфакс" в среду сообщении пресс-службы Netflix в России.
"Национальная медиа группа" подтверждает партнерство с Netflix в России. Холдинг становится оператором сервиса Netflix на территории РФ. Мы рады предоставить российскому зрителю доступ к сервису и контенту Netflix в России", - приводятся в сообщении слова гендиректора НМГ Ольги Паскиной.
Пресс-служба НМГ отмечает, что компания и Netflix работают над полной локализацией сервиса на территории РФ.
Netflix - американский видеосервис с десятками тысяч фильмов, сериалов и ТВ-шоу. В России он стал доступен в начале 2016 года.
"Netflix доступен более чем на 30 языках по всему миру. Спустя почти пять лет после запуска в России нашей англоязычной версии мы рады предложить пользователям наш сервис полностью на русском языке в партнерстве с "Национальной медиа группой", - приводится комментарий пресс-службы Netflix.