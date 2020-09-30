Детские мультсериалы Netflix признаны в России 18+ из-за ЛГБТ-контента

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Netflix перенес несколько мультипликационных сериалов в России из детского раздела во взрослый из-за закона о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе компании. Там добавили, что изменение коснется "очень небольшого" числа проектов.

В компании напомнили, что работающие в России онлайн-кинотеатры обязаны по закону устанавливать возрастное ограничение 18+ на контент с содержанием ЛГБТ-тематики.

В детском разделе Netlix для пользователей доступен контент с рейтингом 13+ или ниже. "Контент с рейтингом выше этого не будет доступен в детском разделе", - разъяснили в пресс-службе.

Ранее пользователи сервиса обратили внимание, что ряд мультсериалов на Netflix в России исчезли из детской подборки и теперь имеют рейтинг 18+, хотя в других странах рейтинг у них ниже. Речь идет о ряде детских шоу, в частности - "Кипо и эра чудесных зверей", "Шира и непобедимые принцессы", "Принц Драконов" и "Вселенная Стивена", которые доступны на Западе с пометкой 6+ и чуть выше в разделе Netflix for Kids.

В начале сентября оператором видеосервиса Netflix стала Национальная медиа группа (НМГ). Началась работа по локализации компании в России. 15 октября сервис должен перейти на оплату в рублях и должна появиться русскоязычная версия приложения.

Netflix - американский видеосерсвис с десятками тысяч фильмов, сериалов и ТВ-шоу. В России он стал доступен в начале 2016 года.