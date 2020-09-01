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Apple запланировала выпустить 75 млн iPhone с поддержкой 5G

Apple запланировала выпустить 75 млн iPhone с поддержкой 5G
Фото: Reuters

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Американская Apple попросила поставщиков собрать как минимум 75 млн iPhone с поддержкой сетей 5G в текущем году, что примерно соответствует показателю на момент запуска прошлогодних моделей и говорит о том, что спрос на самый важный продукт компании сохраняется, несмотря на пандемию коронавируса и рецессию в экономике.

Компания ожидает, что объем поставок нового поколения iPhone в 2020 году может достичь 80 млн штук, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Apple планирует выпуск четырех новых моделей в октябре. Они будут поддерживать 5G и отличаться по дизайну от предыдущих, при этом покупателям будет предоставлен более широкий выбор размеров экрана.

Apple также готовится выпустить новый iPad Air с экраном, подобным iPad Pro, две новые версии Apple Watch и первые полноразмерные наушники, не связанные с брендом Beats. Также компания работает над новой, более компактной версией колонки HomePod.

Apple и ее партнеры наращивают производство в преддверии выхода новых моделей iPhone каждую осень. Летом 2019 года поставщики готовились производить комплектующие для 75 млн смартфонов, таким же был и целевой показатель в 2018 году. Текущая цель в диапазоне от 75 млн до 80 млн является оптимистичным признаком, пишет Bloomberg.

Несмотря на то, что пандемия коронавируса нанесла ущерб мировой экономике и привела к сбоям в цепях поставок, Apple отмечает активный спрос на iPhone, iPad и компьютеры Mac со стороны покупателей, работающих удаленно. Выручка от продажи iPhone в минувшем квартале превзошла ожидания экспертов. На устройство все еще приходится около половины всей выручки Apple, а в праздничный сезон этот показатель часто превышает 60%.

Акции Apple в ходе предварительных торгов во вторник дорожают на 1,8%. С начала года они подскочили на 76%, производитель iPhone стал первой американской компанией, рыночная стоимость которой превысила $2 трлн.

Apple в этом году планирует выпустить новые модели iPhone на несколько недель позже обычного, сообщал ранее Bloomberg со ссылкой на главного финансового директора Apple Луку Маэстри.

Компания традиционно презентует новые iPhone в сентябре. Так, в прошлом году линейка новых моделей смартфона была представлена 10 сентября, 20 сентября гаджеты появились в продаже. В 2020 году новые iPhone могут появиться в октябре, а не в сентябре, писал Bloomberg.

Apple iPhone 5G

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