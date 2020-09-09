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Минпромторг предложил ввести цифровую маркировку пива

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Глава Минпромторга Денис Мантуров предложил провести эксперимент по цифровой маркировке алкогольных напитков, начав с пива. Он попросил президента Владимира Путина поддержать эту инициативу.

Он напомнил, что алкоголь пока не маркируется, но эта продукция особенно страдает от подделок. По его словам, маркировка может защитить отечественного потребителя. После эксперимента с пивом министерство предполагает "дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки".

По словам Мантурова, цифровая маркировка охватила 12 товарных групп, число эмитированных кодов приближается к 20 млрд, в системе зарегистрировано 270 тыс. компаний. Маркируются меховые изделия, табачная продукция, обувь и лекарства. До конца 2020 года вступят в силу требования обязательной маркировки фототоваров, шин и парфюмерии. С января 2021 года маркировка станет обязательной для некоторых товаров легкой промышленности и молочной продукции.

Маркировка ведет к повышению прозрачности рынка, считает министр. К примеру, введение маркировки "позволило увидеть глубину внутреннего рынка обуви": первоначально эксперты оценивали его объем в 400 млн пар, потребность в нанесении кодов маркировки обязала продавцов легализовываться - и в итоге с начала года в оборот было введено уже более 1,3 млрд пар обуви.

До введения маркировки точное число реальных производителей и импортеров, деятельность которых не лицензируется, назвать было достаточно сложно, добавил Мантуров.

Премьер-министр Михаил Мишустин в качестве примера легализации отраслей благодаря маркировке привел рынок меховых изделий (шуб). "По всем абсолютно расчетам, которые давали маркетинговые ассоциации, соответствующие ФОИВы, у нас примерно рынок меховых изделий был 6 млрд рублей. После начала маркировки за год оказалось, что не 6 млрд рублей, а 60 (млрд рублей) - в 10 раз больше", - сказал премьер на том же совещании.

"Мы уже видим на сегодняшний день ощутимый экономический и социальный эффект от реализации проекта", - продолжил Мантуров.

Основы для внедрения маркировки товаров правительство начало формировать в 2016 году, акцент был сделан на создание цифровой и регуляторной среды, напомнил глава Минпромторга. Сейчас эта работа в целом завершена: принята необходимая нормативная база, функционирует информационная платформа маркировки, определен оператор системы (ЦРПТ). В качестве модели осуществления проекта избран формат государственно-частного партнерства без привлечения бюджетных средств.

"Созданная инфраструктура позволяет ритмично расширять номенклатуру маркируемой продукции", - считает Мантуров.

"Мне кажется, важно, предлагая такую повестку дня, не останавливаться и дальше двигаться очень серьезно как в расширении номенклатуры маркируемых товаров, так и в технологиях", - заявил Мишустин.

Минпромторг Денис Мантуров Михаил Мишустин Владимир Путин

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