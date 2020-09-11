Силуанов поручил проработать распространение ЕГАИС на розничную продажу пива

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Единая государственная автоматизированная информационная система (ЕГАИС) должна быть распространена на розничную продажу пивоваренной продукции, этот вопрос нужно проработать, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на итоговой коллегии Росалкогольрегулирования.

"Рассчитываем, что пакет законопроектов по наведению порядка в пивоваренной отрасли должен быть принят до конца года, и в следующем году нам необходимо будет приступить к его реализации. Есть поправки депутатов в этой части, мы подготовили положительное заключение на соответствующий законопроект, надеемся, что он будет принят до конца года. В этой связи прошу проработать вопрос распространения ЕГАИС на розничную продажу пивоваренной продукции. Мы говорим о необходимости маркировки пивоваренной продукции, поэтому в рамках работы нашей системы ЕГАИС нужно будет все это состыковать", - сказал он.

Министр отметил, что одна из задач, которую ставили и которая до конца не реализована, - обеспечение контроля за производством и оборотом пивоваренной продукции. "Мы видим, что количество проверочных мероприятий выросло за прошлый год, изъято более 1 млн литров нелегальной продукции, но до сих пор системное решение еще пока не принято. Это будет как раз наша с вами задача до конца текущего года", - сказал он.

Ранее крупнейшие пивоваренные компании в России - AB InBev Efes (Anheuser-Busch InBev), "Балтика" (Carlsberg Group) и Heineken - выступили против введения маркировки пива. По их мнению, проблемы контрафакта и фальсификата, на решение которой нацелена маркировка, на пивном рынке практически не существует, а цели количественного учета достигаются при помощи существующей системы ЕГАИС и счетчиков учета и контроля на производстве.

Сейчас в России действует маркировка только непродовольственных товаров - изделий из меха, сигарет и папирос, обуви и лекарств (с 1 июля 2020 года). С 1 октября вводится обязательная маркировка фотокамер и парфюмерной продукции, с 1 ноября - шин и покрышек. В продовольственном сегменте проводятся эксперименты по маркировке молочных продуктов и упакованной питьевой воды.

Глава Минпромторга Денис Мантуров на совещании у президента РФ заявил, что считает важным зайти с маркировкой в сегмент алкоголя. "Это важно, поскольку данная сфера особенно подвержена контрафакту и фальсификатам. Мы предлагаем начать с пива и дальше масштабировать проект на другие алкогольные напитки", - сказал.