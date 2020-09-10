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Легковые автомобили в России продолжили дорожать быстрее инфляции

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Легковые автомобили иностранных марок в 2020 году дорожают в России с существенным опережением инфляции, осень дилеры начали с новой индексации цен, следует из данных Росстата.

Как сообщило статистическое ведомство, за период с 1 по 7 сентября автомобили зарубежных марок в РФ стали дороже сразу на 0,7% после двух подряд недель почти полной стабильности цен.

Предыдущий всплеск цен произошел в двухнедельный отрезок в конце июля - начале августа, когда инфляция в этом сегменте составила 0,4% и 0,3%.

Всего с начала года легковые автомобили иностранных марок в России подорожали на 5,7%, тогда как в целом инфляция за этот период составила 3%.

Россия

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