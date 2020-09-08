Силуанов заявил, что госдолг России в 2021 году приблизится к 20% ВВП

Министр финансов РФ Антон Силуанов Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Уровень государственного долга РФ в 2021 году приблизится к 20% ВВП, осуществить увеличенные планы по заимствованиям без участия иностранных инвесторов будет нельзя, полагает министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Предлагалось увеличить расходы за счет долга (такое предложение высказал глава ВТБ Андрей Костин - ИФ), но мы уже это сделали, мы уже в следующем году подойдем к черте около 20% долга к ВВП", - сказал он в ходе стратегической сессии Московского финансового форума.

"Мы считаем, что это не опасный уровень, но переходить за него было бы нецелесообразно. Потому что нас тоже оценивают те инвесторы, которые работают с нашими бумагами в экономике. Мне казалось, что это была краткосрочная реакция на ситуацию с коронавирусом, мы ее закрыли, но дальше следовать (по такому пути - ИФ) не стоит", - отметил министр.

При этом Силуанов напомнил, что держателями трети госдолга России являются иностранные инвесторы. "И такой объем долга, который мы в этом году займем, во многом будет зависеть и от того, доверяют нам или нет, в том числе, иностранцы. Если не будет иностранных инвесторов, мы столько не займем, поэтому нам нужно дорожить этим доверием", - сказал он.

Также он отметил, что увеличение расходов за счет заимствований приведет к перераспределению средств от частного сектора, что отрицательно скажется на эффективности экономики. "Предложение было у Андрея Леонидовича (Костина - ИФ) увеличить расходы не за счет повышения дивидендов, в том числе, от банков, а за счет того, чтобы просто увеличить заимствования. Но если мы просто увеличим заимствования, надо понимать, что мы эти деньги занимаем у частного сектора и перераспределяем их через бюджет. Мы всегда считали, что чем больше денег остается в частном секторе, тем эффективнее работает в целом экономика", - сказал он.