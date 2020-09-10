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Рубль слегка укрепился к доллару и снизился к евро

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Доллар слегка снижается, евро, напротив, немного подрастает на Московской бирже в четверг утром, рубль слабо меняется к бивалютной корзине в условиях разнонаправленной динамики в основных парах.

Первые сделки по доллару прошли в диапазоне 75,23-75,36 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 75,31 руб. (-1,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 89,05 руб. (+9,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 4,41 копейки к уровню закрытия среды, до 81,5 рубля.

Доллар при этом оказался на 76,13 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 51,38 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшую разнонаправленную динамику к доллару и евро на старте торгов вслед за их динамикой на глобальном рынке. Евро укрепляется к доллару на Forex после падения в предыдущие дни на закрытии позиций в ожидании результатов заседания Европейского центрального банка (ЕЦБ) позднее в четверг.

Итоги заседания ЕЦБ могут серьезно повлиять на динамику курса евро. Заявления главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна на прошлой неделе спровоцировали падение курса единой европейской валюты с максимальной более чем за два года отметки в $1,2, и эксперты будут внимательно следить за риторикой центробанка на предмет его обеспокоенности недавним укреплением евро.

В миреКотировки нефти развернулись вниз на данных о запасах в СШАЧитать подробнее

Тем не менее, регулятор, вероятно, воздержится от расширения мер стимулирования, но может подготовить почву для смягчения денежно-кредитной политики позднее в текущем году, считают аналитики и экономисты.

Цены на нефть опускаются в четверг на данных Американского института нефти (API), показавших неожиданный рост запасов в США на 3 млн баррелей на прошлой неделе.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в Штатах за минувшую неделю будет опубликован министерством энергетики США в четверг в 18:00 по московскому времени. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина - на 2,5 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

Накануне Минэнерго США повысило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 0,1 млн баррелей в сутки, до 11,4 млн баррелей в сутки. Прогноз на 2021 год сохранен на уровне 11,08 млн баррелей в сутки. При этом Минэнерго снизило прогноз спроса на жидкие углеводороды в 2020 и 2021 годах.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 по московскому времени в четверг снизилась на 0,27% - до $40,68 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на 2,5%. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на 0,47% - до $37,87 за баррель. В среду эти контракты выросли в цене на 3,5%.

Накануне цены на нефть выросли, немного отыграв падение по итогам предыдущей сессии.

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