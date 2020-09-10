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Котировки нефти развернулись вниз на данных о запасах в США

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Котировки нефти возобновили снижение в четверг после публикации данных Американского института нефти (API) о неожиданном увеличении запасов топлив в США на 3 млн баррелей на прошлой неделе. Днем ранее цены перешли к росту после падения до трехмесячных минимумов.

Минэнерго США обнародует данные о запасах позднее в четуверг. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина - на 2,5 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

Накануне Минэнерго США повысило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 0,1 млн б/с, до 11,4 млн б/с. Прогноз на 2021 год сохранен на уровне 11,08 млн б/с. При этом прогноз о спросе на жидкие углеводороды в 2020 и 2021 годы снижен.

К 8:00 по московскому времени ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,09 (0,22%), до $40,7 за баррель. В среду контракт подорожал на $1,01 (2,5%).

Октябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи NYMEX на $0,16 (0,42%), до $37,89 за баррель. За предыдущую сессию WTI подорожала на $1,29 (3,5%).

"Нефть подорожала, восстанавливаясь с перепроданных уровней, - сказал MarketWatch главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж. - Волатильность рынка, которую мы видели на прошлой неделе, отражает значительную неопределенность перспектив спроса на нефть".

Brent WTI США Минэнерго API

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