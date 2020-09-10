Индексы МосБиржи и РТС выросли в пределах 0,5% в начале торгов четверга

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Торги на российском рынке акций в четверг открылись смешанной динамикой цен blue chips на фоне улучшения внешней конъюнктуры после ощутимого отката в начале недели, сдерживающим фактором остаются санкционные риски. Лидируют в росте акции Polymetal и "Яндекса".

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,4%, до 2887,22 пункта, индекс РТС прибавил 0,5%, до 1207,73 пункта. Цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1,3%.

Доллар подорожал на 4 копейки, до 75,36 рубля. Золото подешевело на 0,1%, до $1952,2 за унцию.

Подорожали акции Polymetal (+1,3%), "Яндекса" (+0,9%), ПАО "Полюс" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "Интер РАО" (+0,6%), МТС (+0,5%), "Газпрома" (+0,4%), Сбербанка (+0,4%), "Норникеля" (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), банка ВТБ (+0,1%), ММК (+0,1%).

Подешевели акции "Магнита" (-0,5%), UC Rusal (-0,5%), НЛМК (-0,3%), "префы" Сбербанка (-0,3%), бумаги "АЛРОСА" (-0,2%), АФК "Система" (-0,2%), "РусГидро" (-0,2%), "Россетей" (-0,2%), "Татнефти (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "Аэрофлота" (-0,1%), "Северстали" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

В среду в США индексы выросли на 1,6-2,7%%, при этом акции технологических компаний продемонстрировали лучший однодневный рост примерно за четыре месяца (Nasdaq вырос на 2,7%), отыграв часть существенных потерь, понесенных днем ранее.

В предыдущие три торговых дня Nasdaq рухнул более чем на 10% с рекордного максимума, войдя в коррекцию. Потери индекса S&P 500 за три дня стали самыми существенными с июня.

Многие эксперты на Уолл-стрит полагают, что распродажа акций технологических компаний связана с опасениями, что их существенный подъем ранее подтолкнул цену бумаг к неустойчивым уровням.

Фондовые индексы замедлили рост в последние минуты торгов после того, как газета The Wall Street Journal сообщила, что китайская ByteDance и правительство США обсуждают способы избежать продажи американских операций платформы для обмена короткими видео TikTok.

В Азии в четверг также преобладает позитивная динамика индексов (японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,9%, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 торгуется на уровне среды).

Внимание трейдеров направлено на предстоящее в четверг заседание Европейского центрального банка. Регулятор, вероятно, воздержится от расширения мер стимулирования, но может подготовить почву для смягчения денежно-кредитной политики позднее в текущем году, считают аналитики и экономисты.

При этом итоги заседания могут серьезно повлиять на динамику курса евро. Заявления главного экономиста ЕЦБ Филипа Лейна на прошлой неделе спровоцировали падение курса единой европейской валюты с максимальной более чем за два года отметки в $1,2, и эксперты будут внимательно следить за риторикой центробанка на предмет его обеспокоенности недавним укреплением евро.

Нефть утром в четверг приостановила рост на данных Американского института нефти (API) о росте запасов нефти в США на 3 млн баррелей на прошлой неделе. К 10:01 по Москве ноябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,2%, до $40,71 за баррель (+2,5% накануне), октябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,4%, до $37,89 за баррель (+3,5% в среду).

Минэнерго США сообщит данные о запасах топлива позднее в четверг. Опрошенные S&P Global Platts аналитики в среднем прогнозируют снижение запасов нефти на 500 тыс. баррелей, бензина - на 2,5 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на 300 тыс. баррелей.

Накануне Минэнерго США повысило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 0,1 млн б/с, до 11,4 млн б/с. Прогноз на 2021 год сохранен на уровне 11,08 млн б/с.

При этом Минэнерго снизило прогноз спроса на жидкие углеводороды в 2020 и 2021 годах.