Онлайн-торговля впервые превысила 10% от оборота ритейла в РФ

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Доля интернет-торговли на российском рынке ритейла впервые превысила 10% по итогам первого полугодия, на которые пришлись ограничения работы магазинов из-за COVID-19.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), рынок онлайн-торговли в России в первом полугодии 2020 года составил 1,654 трлн рублей.

Развитие e-commerce стало одним из главных трендов в ритейле, потому что для целого ряда товарных категорий онлайн оказался единственным возможным каналом продаж, сказал президент АКИТ Артем Соколов на саммите розничного бизнеса World Retail Russia 2020 в четверг.

"Это привело к тому, что по результатам первого полугодия этого года e-commerce обогнал первое полугодие прошлого года практически в два раза, то есть рынок по сравнению с прошлым годом, с теми же параметрами вырос вдвое", - заявил Соколов.

Как следует из данных ассоциации, рынок онлайн-торговли продемонстрировал резкий рост в марте: более чем в 1,5 раза по сравнению с февралем, с 205,8 млрд рублей до 316,3 млрд рублей. В апреле по сравнению с мартом рынок вырос еще на 9,5%, до 346,1 млрд рублей. По мере выхода страны из "нерабочего" режима и самоизоляции и возобновления работы непродовольственных магазинов объем e-commerce несколько снизился: в мае по сравнению с апрелем - на 9,3% (до 313,9 млрд рублей), в июне по сравнению с маем - на 11,4% (до 277,9 млрд рублей).

"Эти три месяца, в которые был COVID, серьезно отразились на общем обороте (рынка)", - отметил Соколов.

"Это привело к тому, что мы достигли исторического показателя: объем e-commerce в первом полугодии этого года в нашей стране превысил 10% от общих розничных продаж. Такого показателя у нас не было никогда в жизни", - заявил он.

Хотя российский рынок e-commerce серьезно отстает от Китая (где на его долю приходится 29,9% против 10,9% в РФ), он достаточно серьезно приблизился к таким развитым рынкам, как США (13,9%), отметил президент АКИТ.

По данным ассоциации, крупнейшей категорией на рынке онлайн-торговли стали одежда и обувь (30,2% от локального рынка), опередив цифровую и бытовую технику (29,5%).

"Покупали в основном - и это кстати тоже еще одно историческое изменение ландшафта рынка - покупали в основном одежду и обувь, и эта категория впервые опередила бытовую технику и электронику - по сути из-за того, что одежду и обувь можно было приобрести только в онлайне, офлайн полностью был закрыт. Образовалось такое "бутылочное горлышко", через которое весь объем одежды и обуви был реализован - через e-comm", - сказал Соколов.

На третьем месте оказались продукты питания с долей 14,1%.

"Это был тренд, который было невозможно не заметить. В первый же день, когда президент нашей страны объявил о том, что нас ждет неделя "выходных" дней, в целом ряде сервисов по доставке еды количество заказов выросло в пять раз, в 10 раз. У некоторых была настолько "перетарена" квота, что, условно, следующий заказ мог быть доставлен только через полторы недели", - отметил Соколов.

Еще одной особенностью прошедшего периода стало заметное сокращение объема трансграничной торговли: по итогам первого полугодия ее доля сократилась до 16% (268 млрд рублей) с 29% в 2019 году (586 млрд рублей). Доля покупок в локальных интернет-магазинах выросла до 84% (1,386 трлн рублей) с 71% (1,446 трлн рублей) по итогам прошлого года.

По словам Соколова, "в первом полугодии трансграничная торговля чувствовала себя даже хуже, чем в прошлом году". "Связано это было в первую очередь с тем, что все самолеты, международные рейсы фрахтовались под средства индивидуальной защиты, противочумные костюмы, другие средства для борьбы с эпидемией. Это довольно серьезно заблокировало все международные доставки", - пояснил глава АКИТ.

По прогнозу АКИТ, по итогам 2020 года российский рынок онлайн-торговли вырастет до 2,933 трлн рублей. В структуре рынка 79% (2,326 трлн рублей) придется на внутреннюю торговлю, 21% (607 млрд рублей) - на трансграничную.

Этот прогноз оптимистичнее оценки, которую Соколов озвучил в конце марта: тогда он говорил, что рынок e-commerce в 2020 году может увеличиться до 2,5 трлн рублей.

По итогам 2019 года российский рынок онлайн-торговли, по данным АКИТ, составил 2,032 трлн рублей.

Оборот розничной торговли в целом по итогам прошлого года, по данным Росстата, составил 33,624 трлн рублей (рост на 1,9% по сравнению с 2018 годом). В первом полугодии 2020 года оборот розничной торговли в России упал на 6,4%, до 15,177 трлн рублей.