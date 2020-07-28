Объем международных посылок в РФ сократился за I полугодие на четверть

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Количество международных отправлений в РФ сократился в I полугодии 2020 года на четверть. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе совещания о регулировании трансграничной электронной торговли.

Сокращение потока вызвано снижением порога беспошлинного ввоза товаров для личного потребления (с 1 января 2020 года он составляет 200 евро; весовой порог для интернет-покупок не изменился), а также распространением коронавируса, которое вызвало ограничение международного авиасообщения.

В настоящее время при заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 кг необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от суммы превышения, но не менее 2 евро за 1 кг перевеса. Помимо нее придется заплатить таможенный сбор 250 рублей. Для сравнения, в 2019 году, не платя пошлину, можно было получить товары на 500 евро и весом до 31 кг. Пошлина в то время составляла 30% от суммы или 4 евро за каждый килограмм сверх порога.

Как сообщала ранее "Почта России" (крупнейший почтовый оператор РФ), поток перешел на наземное сообщение с теми странами, с которыми есть сухопутные границы, а с теми странами, с которыми есть только авиасообщение, доставка увеличилась на 25 дней и более.

По словам Мишустина, за последние четыре года рынок онлайн-торговли вырос в два раза, доля товаров из-за рубежа сократилась с 23% до 16%.

Как сообщалось, дальнейшее снижение порога беспошлинного ввоза товаров физлицами в рамках интернет-торговли до 100 евро будет обсуждаться не ранее IV квартала текущего года (порог в 100 евро должен был начать действовать с 1 июля 2020 г.). Евразийская экономическая комиссия прекратила обсуждение этой темы в мае – в разгар пандемии. Перед этим российская сторона выдвинула предложение перенести сроки по снижению порога с 200 до 100 евро на середину 2021 г.