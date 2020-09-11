Суд подтвердил привлечение "ЛУКОЙЛом" профнепригодных работников

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Суды в Коми подтвердили нарушение в деятельности нефтешахтного производственного предприятия (НШПП) "Яреганефть" ООО "ЛУКОЙЛ-Коми", которое выявило Печорское управление Ростехнадзора. Об этом говорится в материалах Арбитражного суда республики.

В марте 2020 года Ростехнадзор проверил соблюдение обязательных требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах - нефтешахтах N2 НШПП "Яреганефти". Проверющие выяснили, что к руководству работами по локализации и ликвидации последствий аварии допускались лица, не имеющие высшего или среднего профессионального образования по направлению "горное дело".

Кроме того, в шахтах проводились взрывные работы без разрешения на работы с промышленной взрывчаткой. Там использовали неисправное горношахтное оборудование.

Компании было выдано предписание устранить нарушения. Материнскую "ЛУКОЙЛ-Коми" привлекли к административной ответственности по ч.1 ст.9.1 КоАП (нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов), компания получила штраф в 200 000 рублей.

Компания обжаловала этот штраф в Усинском горсуде, который исключил из постановления выводы о совершении ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" ряда нарушений. Суд только согласился с выводами Ростехнадзора о привлечении к работам по ликвидации последствий аварии лиц без необходимого образования.

Предписание Ростехнадзора компания обжаловала в Арбитражном суде Коми. ССуд заявленные требования частично удовлетворил, согласившись с оценкой Усинского горсуда.

На нефтешахтах "Яреганефть" с 2015 года произошло несколько происшествий, в том числе повлекших смерть рабочих.

ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" - дочернее общество ПАО "ЛУКОЙЛ", зарегистрировано 12 апреля 2001 года, является одним из крупнейших недропользователей Северо-Запада России и ведет деятельность в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции на территории Коми и Ненецкого автономного округа. В состав ООО входят территориальные производственные предприятия "ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз", "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз", "ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз", а также нефтешахтное управление "Яреганефть", Управление производственно-технической комплектации и Усинский газоперерабатывающий завод. Объем добычи ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" в 2019 году составил 16,1 млн тонн, что на 0,2% меньше, чем в 2018 году.